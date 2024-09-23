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日經：美國課徵100%關稅　中國電動車仍具競爭力

▲▼ 圖為比亞迪一款電動車。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為比亞迪一款電動車。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日經報導，即使中國電動車被課徵100%關稅，在美國仍具有競爭力。比亞迪被徵收100%關稅，售價也不到2.5萬美元（約新台幣80萬元），而特斯拉尚未有3萬美元以下的車款。

美國對中國進口電動車課徵100%關稅，將於9月27日生效。

日經中文網今日報導，美國貿易代表署（USTR）13日公布的上調關稅最終決定通報中指出，中國政府的產業政策可能威脅到美國政府在純電動汽車（EV）產業方面的投資。除了電動車之外，美國政府同時也對純電動巴士、部分電動汽車電池，和電池所需要重要礦物課徵關稅。

報導指出，雖然目前美國幾乎沒有進口中國電動車，但這是為應對未來輸入而採取的預防措施。美國正致力於投入EV和電池的生產，例如透過「降低通膨法案」（IRA）給予稅金優惠等。但與中國耗費10年舉國之力培育的產業相比仍遙不可及。

報導引述調查公司MarkLines的數據顯示，截至2024年7月，美國的純電動汽車銷售比例僅為10%左右，遠低於中國已達到近50%，也低於世界平均的20%左右。原因除了充電基礎設施不足外，普及價位的純電動車較少也是一大原因。

美國目前仍未出現價位媲美燃油車的純電動車，連電動車巨頭特斯拉也未能開發出3萬美元以下的純電動車。

報導引述美國調查公司Auto Forecast Solutions的執行長麥凱比（Joe McCabe）表示，比亞迪的最低售價是1.2萬美元，即使被徵收100%的關稅，也不到2.5萬美元，在美國市場上仍然最便宜，「中國企業並不在乎盈利性等」。

電池占據純電動車成本的30%，中國的純電動車供應鏈包含電池在內，使中國企業得以展開低價攻勢，將價格壓在2.5萬美元以內。

而美國在電池部分還難以擺脫對中國的依賴。報導指出，美國2023年從中國進口電池的金額為130億美元，比2022年成長40%，過去3年增加了6倍。

報導指出，由於美國國內建立供應鏈的行動進展緩慢，使美國整車廠商不得不調整投資。如通用汽車（General Motors）將與南韓三星SDI聯合推進的北美電池工廠的投產時間延後了1年。松下控股將北美的EV電池的生產目標下調了30%。

報導引述日資汽車企業的北美法人高管表示，「目前美國沒有推進電池材料開採和加工的供應鏈」。透過提高關稅阻止低價的中國產品流入，以在美國國內培育產業，這一行動能否奏效尚不明朗。（編輯：廖文綺/張淑伶）

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