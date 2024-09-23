恆春隱藏玩法解鎖！「半島花花生活節」銀河秘境、水上草原奔跑

▲恆春「半島花花生活節」集結藝術、文化、戶外運動、旅行，解鎖各式隱藏玩法，其中「水上草原」奔跑徹底解放童心。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／恆春報導

到恆春不只能衝浪！還能到私房天文台欣賞星空銀河、水上草原奔跑體驗部落生活、騎腳踏車穿梭海邊、山林與古街道等。「半島花花生活節」將在10月4日到13日舉行，由在地團體「火箭人實驗室」策劃30項多元活動，集結美食、戶外、藝術文化等，一次解鎖恆春隱藏玩法及私房景點。

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▲▼騎單車到海邊兜風、古城逛街，是許多恆春人在傍晚或日出時會進行的活動。（圖／記者林育綾攝）

「半島花花生活節」由火箭人實驗室策劃，屏東縣政府、國立海洋生物博物館共同主辦，集結藝術、文化、戶外運動、旅行為主題，分享半島人的日常生活，也替遊客解鎖各式各樣的隱藏玩法。

像是星空迷千萬不可錯過「陪你去看流星雨」，擁有47年觀星經驗的「衞叔」親自帶領，透過自建的專業天文台，帶領探索恆春的星空，感受宇宙的神秘與壯麗。

歷史控可以參加「牡丹社事件150周年健走」，以牡丹社紀念公園為核心，由專業解說員帶領，並設置趣味闖關站，現場還有市集、音樂表演，在輕鬆互動中深入了解這段影響深遠的歷史。

▲▼「姥姥們的柴燒日常」帶你走進部落，除了跟部落老人家一起動手製作傳統美食Cinavu。（圖／記者林育綾攝）

「姥姥們的柴燒日常」帶你走進部落，除了跟部落老人家一起動手製作傳統美食Cinavu、編織繽紛的傳統花環，最後還能戴著花環，到「水上草原」奔跑，像是在充滿彈性的彈簧床上跳舞，過程可能沾滿泥巴，徹底釋放久違的童心。

▲▼還能編織繽紛的部落傳統花環。（圖／記者林育綾攝）

▲戴著自製花環到「水上草原」奔跑、跳舞，讓大家徹底解放童心。（圖／火箭人實驗室提供）

喜歡戶外運動的人也能挑戰「一路走回19世紀的斯卡羅」大縱走，從赤牛嶺出發，途經龍巒山、石牛溪，一路挑戰體力與意志力，最後抵達熱鬧的墾丁大街，完成全程12公里的壯舉。

另有專為新手打造的越野登山車課程，由「加拿大職業登山車指導員協會」認證的專業教練指導帶領，在輕鬆且安全的環境中掌握登山車的基礎技巧。

10月6日、10月13日更有「SUNDAY RIDE」，由LAUNCHER CLUB的專業領騎員，帶領深入山林和古老街道，在騎乘中體驗恆春的自然風光和文化魅力。無論是騎Ubike、小折車或淑女車，都能輕鬆參加這場免費的單車活動，騎完再回到咖啡廳吃吃喝喝、聊聊天。

「LAUNCHER CLUB」不僅有咖啡廳，室內戶外環境都悠閒，還提供腳踏車停放、維修站。

▲▼騎完腳踏車，再回到咖啡廳吃吃喝喝、聊聊天。（圖／記者林育綾攝）

▲「LAUNCHER CLUB」不僅有咖啡廳，室內戶外環境都悠閒，還提供腳踏車停放、維修站。（圖／記者林育綾攝）

想探索恆春半島古城的愛情故事、都市傳說，可加入恆春第一個戶外實境聲音體驗「共聲島」，只要帶著手機和耳機，隨時按自己的步調探索，不但有機會探訪古城秘境、私藏賞月景點，滿足想浪漫的心情，還能透過手機互動跟NPC對談、解謎闖關、蒐集圖鑑，跟當地的店家互動。

▲▼恆春第一個戶外實境聲音體驗「共聲島」，只要帶著手機和耳機，就能解鎖半島古城的傳說、愛情故事、探訪私房秘境。（圖／記者林育綾攝）



而在恆春夜間，不能錯過到「蓋亞村」放鬆，現場還有非洲鼓表演和DJ演出，加上非洲鼓教學體驗，在鼓聲節奏中揮汗舞動，體驗音樂帶來的樂趣。

▲▼恆春夜間必訪「蓋亞村」，喝調酒、聽音樂演出，還能跳舞搖擺。（圖／記者林育綾攝）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

屏東縣政府在活動期間，也安排了「半島青年創生論壇交流之夜」，邀請各地熱血青年共同參與。海生館則規劃了「落山風海洋戲院」，觀眾全程可用無線耳機欣賞電影，在大螢幕前感受沈浸體驗。

「Far Far Away Festival 半島花花生活節」自10月4日到13日舉行，超過30個活動，從海邊玩到山上、從白天玩到晚上，解鎖恆春半島的魅力，詳情可至「半島花花生活節官網」查詢。