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曾參與「萬人死亡」叛亂活動！　斯里蘭卡新總統身分曝光

▲▼斯里蘭卡人民解放陣線（People`s Liberation Front）領袖迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）在21日的大選中，以42.31%的得票率當選總統。（圖／路透）

▲迪桑納亞克以42.31%的得票率當選總統。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡人民解放陣線（People's Liberation Front）領袖迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）在21日的大選中，以42.31%的得票率當選總統。迪桑納亞克曾參與過1980年代的造成萬人死亡的叛亂活動，身為馬克思主義派的他將於23日上午宣誓就職。

綜合外媒報導，可倫坡當局貪腐和經濟失策引發糧食、燃料和藥品短缺，掀起一波反政府浪潮，使得迪桑納亞克和人民解放陣線支持度飆升，他在選前曾表示，「有些人認為他們的家族勢力能贏得這次選舉，但在9月21日，家族勢力、財力、媒體力量和國家力量將會被人民的力量擊敗。」

最終迪桑納亞克以42.31%得票率贏得大選，他在結果公布後於社群平台X發文表示，「這場勝利屬於我們所有人…我們一起準備改寫斯里蘭卡史。」

現年55歲的迪桑納亞克政治生涯大多在非主流陣營中奮鬥，他位在可倫坡的辦公室裡掛著馬克思（Karl Marx）、列寧（Vladimir Lenin）、恩格斯（Friedrich Engels）等共產主義思想家和古巴前領袖卡斯楚（Fidel Castro）肖像。

「人民解放陣線」曾於1971年發動叛亂，這場短暫鬥爭造成2萬人喪生；1987年展開第2場武裝鬥爭時，出身主要社群僧伽羅人的迪桑納亞克當時是學生領袖，非官方估計這次武裝鬥爭奪走約6萬條性命。

迪桑納亞克於2014年成為人民解放陣線領導人，自聲勢扶搖直上以來，迪桑納亞克部分立場已然軟化，並且強調自己相信開放經濟，而且不全然反對私有化，他在政綱中承諾改善虧損國有企業，但不會將其出售。

在外交上，迪桑納亞克和人民解放陣線已經和新德里重修舊好，一改他們1987年時的反印度論調，不過外界仍認為他和中國較為密切。

人民解放陣線政治局委員瑞那亞（Bimal Ratnayake）強調，迪桑納亞克不會允許斯里蘭卡陷入印、中的地緣政治敵對態勢中，「斯里蘭卡國土不會被用於對抗任何其他國家。」

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