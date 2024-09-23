幣安創辦人趙長鵬坐牢4個月　9月底刑滿將出獄

▲趙長鵬因違反美國反洗錢法，在今年4月遭判刑4個月。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance）創辦人趙長鵬因違反美國反洗錢法，在今年4月遭判刑4個月。依據美國聯邦監獄局網站資訊，趙長鵬將於9月29日刑滿出獄。

美國聯邦監獄局網站顯示，趙長鵬登記號碼為88087-510，近期轉移至加州中部的長堤居住地重返社會管理局（RRM），這代表他即將獲釋，正接受重返社會前的準備與評估。RRM也被稱為中途之家，充當聯邦監獄局與聯邦法院、美國法警局、當地懲教機構的當地聯絡人，為囚犯提供必要協助確保能順利重返社會生活。

▲趙長鵬將於9月29日出獄。（圖／翻攝自美國聯邦監獄局）

今年4月30日，趙長鵬遭判刑4個月，罪名為未能實施有效的反洗錢措施，導致幣安成為網路犯罪與恐怖活動的運作平台。他曾提到，為自己在幣安擔任執行長期間未採取足夠反洗錢措施道歉，已經明白問題嚴重性，「言語無法描述我對自己的決定有多後悔，但請放心，這種事情絕不會再發生。」

此前，檢方發現幣安容許哈瑪斯、伊斯蘭國等恐怖組織在其平台進行與兒童性虐待、毒品，以及恐怖主義融資有關的交易，也未標記或通報含有洗錢風險的交易，對幣安提出控訴。趙長鵬與美國當局達成認罪協議，放棄上訴權，以換取不多於18個月的總刑期；2023年11月，趙長鵬承認違反美國反洗錢法，卸下執行長職務，個人支付5000萬美元罰金，幣安同意支付43.2億美元的罰金。