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社會 社會焦點 保障人權

政府擺爛！　不法集團謀暴利

國史館台灣文獻館展出的常玉作品擺設隨便，不像上億元畫作。（社團法人台灣視覺藝術協會提供）

▲國史館台灣文獻館展出的常玉作品擺設隨便，不像上億元畫作。（社團法人台灣視覺藝術協會提供）

圖文／鏡週刊

本刊8月踢爆假畫集團偽造名畫家常玉的作品，利用國家場館舉辦展覽藉機洗白牟利，引發各界關注。最近多位藝文界人士加碼爆料，指集團首腦歐陽健中17年前就開始利用藝術品詐騙，不只偽造畫作，連瓷器、銅器、佛像等古物也偽造。

國立歷史博物館（圖）是全球擁有最多常玉畫作的單位。

▲國立歷史博物館（圖）是全球擁有最多常玉畫作的單位。

假畫事件引發各界關注，國史館也依立委要求，提交5千字的檢討報告給立法院，卻將責任完全推給主辦單位，且未懲處任何館方人員。

假畫集團首腦歐陽健中（左）遊走兩岸，跟中國關係不錯。（讀者提供）

▲假畫集團首腦歐陽健中（左）遊走兩岸，跟中國關係不錯。（讀者提供）

文資學者蕭文杰認為，國史館雖與假畫集團劃清界線，但凡走過必留下痕跡，經查該館已三度與集團合作辦展，雖然每次主、協辦單位不同，但簽約、開幕茶會都是同一批人，雙方有無暗盤勾結、利益交換？不免令人懷疑。

歐陽健中自稱中國南昌漢代海昏侯國遺址博物館的境外策展人。（讀者提供）

▲歐陽健中自稱中國南昌漢代海昏侯國遺址博物館的境外策展人。（讀者提供）

該集團除有專辦展覽的協會，還有拍賣公司及鑑定中心等一條龍經營，詐騙手段極為卑劣。關鍵人物歐陽健中曾在臉書貼出受頒「南昌漢代海昏侯國遺址博物館境外策展人」聘書的照片。

海昏侯國遺址博物館回覆策展人胡永芬，與歐陽健中切割。（讀者提供）

▲海昏侯國遺址博物館回覆策展人胡永芬，與歐陽健中切割。（讀者提供）

為確認真偽，獨立策展人胡永芬曾email至該博物館館長信箱，詢問是否有境外策展人的職銜？結果對方回覆：「我館暫無相關職務授予人。」也就是說，這個頭銜可能是假的，或歐陽健中爆發爭議後，該博物館決定與其切割。

歐陽健中曾在坪林茶業博物館辦陶瓷展，還登上史博館館刊。（讀者提供）

▲歐陽健中曾在坪林茶業博物館辦陶瓷展，還登上史博館館刊。（讀者提供）

本刊調查，歐陽健中領銜的集團，涉嫌偽造的不只油畫、水墨畫，甚至包括瓷器、銅器、佛像等古物，操作手法一樣是租用兩岸官方場館，或在知名佛教機構舉辦展覽，藉此創造履歷、洗白偽品，根據目前可查詢到的資料，最早一場是17年前、2007年在坪林茶葉博物館展出的青花釉裡紅瓷器。


更多鏡週刊報導
【新聞內幕】偽造常玉作品各式古物牟利　假畫集團藝術詐騙手法揭祕
【政府擺爛偽畫竄1】國史館3度與假畫集團辦展　金控高層、科技老闆都嚇壞
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