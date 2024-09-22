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小學數學考體溫紀錄圖！這答案被扣分　醫看完怒了：把分數還給他

（圖／翻攝自搜狐網）

▲數學題問患者體溫降低是什麼意思？小學生回答病快好了，卻被老師扣分。（圖／翻攝自搜狐網）

圖文／CTWANT

近日來自大陸山東的小學生數學試卷的題目引發網絡熱議。這張試卷中有一道題給出一位病人的體溫記錄統計圖，最後問「從以上統計圖中，你還能得到什麼訊息？」而一名學童回答回答「這個病人快好了」，結果被老師扣了4分。但題目在網路上曝光後，不少醫學相關背景的網友「會診」後紛紛直言，「孩子沒說錯，請把這4分還給他」。

根據《搜狐網》報導，孩子的媽媽將試卷分享到網上後，沒想到引來許多醫生的關注。許多有醫學背景的網友表示，根據體溫數據，孩子的回答「這個病人快好了」是合理的。人體正常體溫範圍通常在36.3度至37.2度之間，題目給出的統計表中，病人的體溫從39.5度降到了36.7度，確實已不再發燒。一名自稱兒科醫生的網友表示「即使可能用了激素等抗炎藥控制體溫，但這也表明病情大概率穩定，是在好轉。」

不少醫生也發文回應，「請把4分還給他，答案不是唯一，合理即可得分」、「我們會診過了，會診意見請把4分還給他」。

看到網友們為自家孩子的4分這麼認真，孩子的媽媽感到又好笑又欣慰。該名母親後來解釋，這道題的「正確答案」是病人從哪天到哪天體溫比較穩定。但如此答案卻再次引發網友討論，有網友認為，數學試卷當然是要考核數學方面的知識和能力，孩子的回答屬於醫學上的判斷，沒有體現出數學的特性，因此扣分是正常的；但也有網友認為，既然現在不少考試題目都講究學科融合，不應該用學科的框架去束縛學生的發散性思考。

也有網友認為，這道題屬於開放性試題，提問的方式並不明確，答案也不唯一。在這種情況下，僅僅按照「標準答案」評分顯然不合理。這位學生不僅看到了數字的變化，還聯想到人的具體情況，給出了一個很有溫度的答案，或許不夠「標準」，但不應該因此失分。

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