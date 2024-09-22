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社會 社會焦點 保障人權

洗腦投入3000萬！　家屬痛批如邪教

凱強生公司推銷「每月回饋月月領、終身世襲」的分潤方案，鼓吹老人投資。（翻攝天然無患子潔膚晶臉書）

圖文／鏡週刊

販售要價5千元「台灣神皂」的凱強生公司，因舉辦說明會招募大批年長者入股遭檢舉，檢調偵辦後，認為該公司涉嫌違反《銀行法》，將童姓負責人聲請羈押禁見獲准，另林姓總監以25萬元交保。本刊亦接獲民眾投訴，指家中長者誤信該公司以老鼠會的形式宣傳，投入約3千萬元老本，連房子都差點拿去抵押；且負責人遭收押後，長輩仍堅信其投資正確，反過來指責家人向檢調檢舉是不對的，投訴人痛批，該公司的洗腦手法，根本就是邪教！

投訴人Ａ小姐指出，該機構的說明會先對老人講解健康小知識，最後拿出自家產品「台灣神皂」，強調能吃下肚，主打長期使用可以清潔、淡斑，治療牛皮癬等功用，最便宜的一顆700元；還有進階版的「金箔」神皂，一顆要價5千元，再順便推銷牙寶等清潔用品和其他保健食品。

凱強生公司經常舉辦說明會等活動，吸引許多長者前往。（翻攝天然無患子潔膚晶臉書）

▲凱強生公司經常舉辦說明會等活動，吸引許多長者前往。（翻攝天然無患子潔膚晶臉書）

更扯的是，該公司還經常在過年過節舉辦康樂活動，營造熱鬧氣氛，推銷「每月回饋月月領、終身世襲」的分潤方案，鼓吹老人投資。Ａ小姐說，母親聽信宣傳手法，花了近3千萬買產品，還誘騙受害者抵押房屋去投資，等於把老本都賠進去，實在很無良。

凱強生公司祭出摸彩等活動吸引老人投資。（翻攝天然無患子潔膚晶臉書）

▲凱強生公司祭出摸彩等活動吸引老人投資。（翻攝天然無患子潔膚晶臉書）

A小姐透露，凱強生公司早在2021年，因違反《多層次傳銷法》，遭公平會罰款10萬元，為避人耳目，該公司又另外以其他品牌名稱吸引長者，她認為這麼多年下來，遭吸金詐騙的受害者恐怕不計其數。她痛批，檢調執行搜索行動後，母親仍執迷不悟，反過來指責家人為何要檢舉善良人，這種宛如邪教洗腦的作法，實在令人氣憤又無奈！


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