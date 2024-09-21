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民間傳說「指月亮割耳朵」是真的？醫揭神秘力量真相：很常見

民間傳說「月亮割耳朵」，意思是當小孩用手指了月亮之後，耳朵後面會出現紅腫或裂痕，是因為被月亮影響。（示意圖／Pexels）

▲不少人小時候都曾被爸媽提醒「不要用手指月亮，小心被月娘割耳朵」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

中秋節剛過沒幾天，今年中秋節雖沒有連假，但還是可以和家人賞月烤肉，看著又圓又大的月亮，不禁讓人想起一個傳說。民間傳說「月亮割耳朵」，意思是當小孩用手指了月亮之後，耳朵後面會出現紅腫或裂痕，是因為被月亮影響。對此，傑登醫師直言，這其實不是什麼神秘力量，而是很常見的異位性皮膚炎。

傑登醫師在粉專《傑足先登 傑登醫師》指出，異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，常見於嬰幼兒及兒童，表現為皮膚乾燥、紅腫、發癢，尤其容易發生在耳後、脖子、手肘內側等部位。

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為什麼會被「割耳朵」？傑登醫師說明，耳後是異位性皮膚炎好發的部位，第一，皮膚褶皺與摩擦，耳後皮膚薄且有褶皺，容易因為耳機、口罩等物品的摩擦而受刺激；第二，汗水積聚，耳後容易積聚汗水和皮脂，會刺激皮膚引發炎症；第三，清潔不足，小孩洗澡常常忘了洗耳後，汗水、油脂和污垢累積，加重皮膚刺激。

傑登醫師提到，如何預防被「割耳朵」，可以認真保濕，每天使用溫和、無香料的保濕霜，尤其是在洗澡後立即塗抹耳後，鎖水保濕，平時選用不含香料的肥皂，並盡量減少耳後摩擦的機會，當孩子流汗時，使用濕毛巾把耳後的汗水擦掉可減少發作，若感到皮膚搔癢，盡量避免抓癢，以免破壞皮膚引發感染，可使用含有低劑量類固醇的藥膏來緩解癢感。

至於為何一直沒有好，傑登醫師直言，不是因為來自月亮的懲罰太重無法承受，而是可能合併黴菌或細菌感染了，若皮膚處於潮濕環境，黴菌容易滋生（尤其是念珠菌），導致皮膚紅腫、脫皮、癢感加劇，這時需使用抗黴菌藥物治療；另外，皮膚因抓癢破損時，容易引發細菌感染，表現為膿液、結痂或擴大紅腫範圍，需要配合抗生素藥膏或口服抗生素治療。

傑登醫師說，「月亮割耳朵」的傳說雖然可愛，但耳後的傷並不是神秘力量造成的，而是經由適當照護與治療來控制的皮膚問題，記得，如果耳後搔癢、紅腫或反覆發作，請盡快就醫及時治療，避免進一步感染。

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