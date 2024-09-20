陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

▲ 近期有陸客在泰國被導遊咆哮，還有人在奈良被鹿攻擊。（圖／翻自微博、X平台）

圖文／鏡週刊

最近中國遊客似乎流年不利，頻頻發生事件，包括一名中國女子跟團遊泰國，因為到了指定商店沒有購物，當場遭導遊咆哮毆打；另外還有陸客遊日本奈良，卻當場被公鹿撞爆攻擊。

據《泰國網》報導，一名中國女遊客跟團到泰國，就在本月17日，該團在導遊帶領下，前往曼谷的一家珠寶店消費。不過這名女遊客因為不想買任何東西，便遭到一名男導遊當場咆哮，甚至對女遊客毆打。女遊客當下也拍攝畫面，影片傳出後立刻引發中國網友與泰國旅遊業的注意。

據悉，這名打人的男導遊其實是非法導遊，據信是因不滿女子不消費，害他無法抽成，於是當場暴怒，對遊客咆哮、毆打。報導提到，這名非法導遊的行為引發泰國本土合法導遊的極大反彈，認為他的不當行為已經嚴重影響泰國觀光發展與正面形象。

且這種非法導遊帶團強迫消費的狀況，在泰國旅遊業中相當常見，因此讓業者相當頭疼，呼籲相關部門加大打擊力度，恢復泰國旅遊業形象。

另一方面，日本奈良近日也發生疑似有中國遊客前往拍照時，一名幫女伴拍攝的男子當場遭公鹿攻擊，用鹿角戳屁股撞爆，男子隨後跌倒在地，接著還有另一隻公鹿也準備要向他攻擊。

就有網友指出，最近剛好是公鹿的發情期，因此脾氣難以掌握，不時出現「幹架爭地盤」的狀況，呼籲造訪民眾注意。

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