釣客受困好美漁港外「全身泥漿」　 嘉義海巡馳援助脫險境

▲▼ 釣客陷泥沼動不得， 海巡馳援助脫險境 。（圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所日前接獲民眾親臨安檢所報案稱，於好美里漁港南方約180公尺岸際有一釣客受困泥地，無法自行返回岸際，隨即調派人員前往救援，並通報相關單位到場協處，所幸現場人員運用長背板協助釣客脫離險境，挽救一條寶貴的生命。

中秋佳節，紀姓釣客至好美里岸際釣魚，因不熟地勢，兩腳踏進岸際泥沼，不料越掙扎陷越深，最後無法自行掙脫，遂由其他釣客向海巡求援，好美里安檢所獲報後立即由副所長率員前往救援，並同步通報布袋分局及布袋消防分隊派員到場協處，抵達現場後，人員因受限地形影響增添救援難度，即由安檢所同仁及布袋消防隊協力運用長背板突破層層阻礙，順利將受困釣客救起；經消防分隊人員初步檢視釣客無明顯外傷意識清楚，僅有虛脫情形及手腳乏力，後續送往嘉義朴子醫院治療，維護民眾生命安全，其家屬也表達對相關人員迅速救援感激之意。

第四岸巡隊呼籲，如民眾前往海域進行各類活動時，應注意當地天候、海象及潮汐，並確實穿著救生衣，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難案件，請即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量救援；另海巡署秉持「廉能是政府的核心價值」，為確保公務員依法行政、廉潔自持，若民眾發現貪瀆不法情事，請撥打廉政檢舉專線02-22399241。