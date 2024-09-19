台北市舉辦第16屆城市網國際研討會　探討以人為本的韌性城市

▲台北市長蔣萬安主持開幕典禮。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市政府於 9 月 18 日至 21 日假台北晶華酒店舉辦「2024 年第 16 屆城市網災害小組會議暨國際研討會」，會議主題為「以人為本的韌性城市」，邀集來自 10 個國家的 13個城市與 12 個組織，以及國內災害防救領域的產官學界專家學者，共計超過 250 人參與盛會。

城市網（CityNet）是亞太地區最大的國際城市組織之一，致力於推動城市間合作，實現永續發展（SDGs）、仙台減災綱領（SFDRR）與聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）。

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台北市自 2004 年加入城市網以來，一直積極參與各項國際合作及活動，並在 2023 年菲律賓馬卡蒂市舉行的災害小組會議中，爭取並獲選為第 16 屆會議的主辦城市，經過近一年的籌劃，與城市網神戶辦公室及災害小組定期跨海視訊會議討論，協調各項議程及活動內容。本屆會議與會者包含日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、蒙古、尼泊爾、斯里蘭卡等多國代表，以及行政院災害防救辦公室、金融監督管理委員會、國家災害防救科技中心、中央警察大學、台灣大學及防災產業協會等。

本次研討會分別針對「數據治理智慧決策」、「實踐 GEDSI 的災害管理」、「全社群防災推動」、「氣候變遷調適行動」、「城市最佳實踐分享」及「災害風險金融對策」等六大面向進行論壇；台北市市長蔣萬安在主持開幕典禮時，特別分享了 0403 地震的應變經驗，強調提升城市韌性的重要。蔣萬安市長指出，地震發生後，台北市迅速啟動應變機制，充分展現防災科技與資源調度的高效運作。同時提到，台北市已建立起完善的災害應變體系，並將持續推動防災型都市更新、創新防災科技及社區防災計畫，從軟硬體兩方面全面強化城市韌性，呼籲全球城市攜手合作，共同以創新思維打造更安全的城市。

台北市災害防救辦公室表示，為讓國際貴賓深入了解台北市的防災成就與多元文化，除了論壇交流外，會場內設防災成果展示攤位，展出國內外最新的防災科技與成果。此外，大會還安排來賓至全國績優韌性社區大同區光能里、永春陂濕地公園、台北市災害應變中心、台北大巨蛋及 921 國家防災日活動會場實地參訪考察，並藉由夜間觀光巴士，體驗台北的城市魅力，推動城市觀光。

此次研討會強調創新科技與防災韌性的重要性，並聚焦在「以人為本」的理念，期望在災害發生時，所有市民都能獲得應有的保護。會議透過數據治理、金融對策、 GEDSI 等新興議題的探討，期望全球城市攜手合作，迎接未來災害治理的挑戰，共同打造創新且安全的韌性城市。