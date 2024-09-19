　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北市舉辦第16屆城市網國際研討會　探討以人為本的韌性城市

▲▼臺北市舉辦第 16 屆城市網國際研討會（16th CityNet Disaster Cluster Seminar）。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台北市長蔣萬安主持開幕典禮。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市政府於 9 月 18 日至 21 日假台北晶華酒店舉辦「2024 年第 16 屆城市網災害小組會議暨國際研討會」，會議主題為「以人為本的韌性城市」，邀集來自 10 個國家的 13個城市與 12 個組織，以及國內災害防救領域的產官學界專家學者，共計超過 250 人參與盛會。

城市網（CityNet）是亞太地區最大的國際城市組織之一，致力於推動城市間合作，實現永續發展（SDGs）、仙台減災綱領（SFDRR）與聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市自 2004 年加入城市網以來，一直積極參與各項國際合作及活動，並在 2023 年菲律賓馬卡蒂市舉行的災害小組會議中，爭取並獲選為第 16 屆會議的主辦城市，經過近一年的籌劃，與城市網神戶辦公室及災害小組定期跨海視訊會議討論，協調各項議程及活動內容。本屆會議與會者包含日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、蒙古、尼泊爾、斯里蘭卡等多國代表，以及行政院災害防救辦公室、金融監督管理委員會、國家災害防救科技中心、中央警察大學、台灣大學及防災產業協會等。

▲▼臺北市舉辦第 16 屆城市網國際研討會（16th CityNet Disaster Cluster Seminar）。（圖／記者黃彥傑翻攝）

本次研討會分別針對「數據治理智慧決策」、「實踐 GEDSI 的災害管理」、「全社群防災推動」、「氣候變遷調適行動」、「城市最佳實踐分享」及「災害風險金融對策」等六大面向進行論壇；台北市市長蔣萬安在主持開幕典禮時，特別分享了 0403 地震的應變經驗，強調提升城市韌性的重要。蔣萬安市長指出，地震發生後，台北市迅速啟動應變機制，充分展現防災科技與資源調度的高效運作。同時提到，台北市已建立起完善的災害應變體系，並將持續推動防災型都市更新、創新防災科技及社區防災計畫，從軟硬體兩方面全面強化城市韌性，呼籲全球城市攜手合作，共同以創新思維打造更安全的城市。

台北市災害防救辦公室表示，為讓國際貴賓深入了解台北市的防災成就與多元文化，除了論壇交流外，會場內設防災成果展示攤位，展出國內外最新的防災科技與成果。此外，大會還安排來賓至全國績優韌性社區大同區光能里、永春陂濕地公園、台北市災害應變中心、台北大巨蛋及 921 國家防災日活動會場實地參訪考察，並藉由夜間觀光巴士，體驗台北的城市魅力，推動城市觀光。

此次研討會強調創新科技與防災韌性的重要性，並聚焦在「以人為本」的理念，期望在災害發生時，所有市民都能獲得應有的保護。會議透過數據治理、金融對策、 GEDSI 等新興議題的探討，期望全球城市攜手合作，迎接未來災害治理的挑戰，共同打造創新且安全的韌性城市。

▲▼臺北市舉辦第 16 屆城市網國際研討會（16th CityNet Disaster Cluster Seminar）。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼臺北市舉辦第 16 屆城市網國際研討會（16th CityNet Disaster Cluster Seminar）。（圖／記者黃彥傑翻攝）

ET快訊
快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼
快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報　本島僅1縣市逃過
獨／資深名模罹大腸癌　忍痛錄完白冰冰節目才去開刀
快訊／大雷雨還沒完！北市12區全警戒
實測2個月不關冷氣　2台冷氣電費曝
蝸牛粽驗出高濃度托福松！毒物醫「有2解毒劑可用」
快訊／大雨開轟！中和、土城一級淹水警戒
Fed降息效應！200萬人瘋搶債券ETF　櫃買中心示警
快訊／雷雨轟炸！松山機場暫停地面作業　航班延誤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報

吃完魚丸湯「撈到煮熟蜈蚣」　畫面崩潰！網傻：幼齒五毒湯

快訊／大雷雨還沒完！雙北再炸一小時　北市12區全警戒

日本繪師來台「指定要吃鹹豆漿」讚美味！台網曝：很多日本人愛吃

薪水一下就花光！「25歲存款不到5萬」讓她擔憂：是少數嗎

台北市舉辦第16屆城市網國際研討會　探討以人為本的韌性城市

運動服、器材背包送進偏鄉！中華郵政捐助塔樓國小　59學生超開心

快訊／15:38台南白河規模3.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／雷雨轟炸　「松山機場暫停地面作業」航班延誤

35校新型專班「最慘僅招生1成」　教育部：國際生來不及考華語

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

有媽當靠山比熊氣勢up　見哥指點挑釁狠瞪超派

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報

吃完魚丸湯「撈到煮熟蜈蚣」　畫面崩潰！網傻：幼齒五毒湯

快訊／大雷雨還沒完！雙北再炸一小時　北市12區全警戒

日本繪師來台「指定要吃鹹豆漿」讚美味！台網曝：很多日本人愛吃

薪水一下就花光！「25歲存款不到5萬」讓她擔憂：是少數嗎

台北市舉辦第16屆城市網國際研討會　探討以人為本的韌性城市

運動服、器材背包送進偏鄉！中華郵政捐助塔樓國小　59學生超開心

快訊／15:38台南白河規模3.6「極淺層地震」　最大震度3級

快訊／雷雨轟炸　「松山機場暫停地面作業」航班延誤

35校新型專班「最慘僅招生1成」　教育部：國際生來不及考華語

大漢溪男浮屍身份成謎　刺青+指紋是比對關鍵…外傷是死後造成

AV女優本鄉愛「宣布無限期休業」！　達人嘆：要做好心理準備

快訊／央行出重手！利率連2凍　第7波房市管制上膛、升準1碼

葉元之主張廢除《娛樂稅法》　籲：誤將責任推給地方

柯叔元金鐘59報5項個人獎「只入圍視帝」　親曝最可惜的作品！

日本知名伴手禮出包！「仙貝有蒼蠅」　業者道歉急回收1.1萬盒

統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

快訊／雨彈升級！18縣市豪大雨特報

第51屆永信杯排球賽921開打　總計354支隊伍報名參賽

累積23萬人次！癌篩檢率六都外居冠　王惠美率赴英交流預防醫學

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

去男友家烤肉「男友爸全身刺青」！妹子嚇：全場8+9

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

快訊／14縣市大雨特報　警戒到晚上

不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手

劇毒「托福松」致死劑量曝！吃下5分鐘就昏迷

快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝

明起雨彈灌全台「南部一片紅」　周日最劇烈下整天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面