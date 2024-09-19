創新AVIP數位科技平台　天逸財金科技成為國際供應鏈企業強力後援

▲天逸財金科技憑藉其領先的數位科技平台，提供創新解決方案，協助全球供應鏈企業在動盪的環境中保持競爭力。（圖／天逸財金科技提供）

財經中心／綜合報導

隨著全球供應鏈環境變化日趨複雜，企業面臨前所未有的挑戰，國際供應鏈的轉移與重組已成為全球企業必須面對的現實。為了幫助企業應對這一挑戰，天逸財金科技憑藉其領先的數位科技平台，提供創新解決方案，協助全球供應鏈企業在動盪的環境中保持競爭力。

天逸財金科技整合了雲端運算技術、智能應用及API（應用程式介面）等技術，為企業建構出一個高度靈活且可擴展的AVIP(Advanced VTeam Internation Plateform)數位平台，這不僅有助於提升企業的運營效率，還能快速回應全球市場變動。平台將多元化技術整合在一起，為企業的數位應用、數位轉型及供應鏈金融提供全方位的支持，以應對供應鏈移轉中的各種挑戰:

一、雲端應用：隨時隨地的數據存取與管理

天逸財金科技的雲端運算技術允許企業將其供應鏈相關數據儲存於安全且高度可擴展的雲端平台上。透過雲端應用，能夠隨時隨地存取關鍵數據，並對營運及金融支持等活動進行即時監控與優化。這種靈活性不僅縮短了企業的決策時間，還提升了數據分析的準確性，有效幫助上下游企業及資金方快速做出反應，應對供應鏈移轉中的不確定性。

二、智能應用：提升供應鏈金融管理的精準度

天逸財金科技運用人工智能（AI）及機器學習技術，提供智能化的應用場景解決方案。透過智能分析平台，能夠預測供應鏈的潛在風險，並提前制定應對方案。AI技術的應用使企業能夠自動化供應鏈金融流程，包括需求預測、交易管理及上下游資訊穿透，大幅提高了運營效率，減少了因全球供應鏈移轉而可能帶來的風險。

三、API應用：無縫整合全球供應鏈金融合作夥伴

在供應鏈全球化的背景下，天逸財金科技的平台提供了強大的API應用，允許供應鏈金融合作方輕鬆將不同的系統整合在一起，無縫連接全球合作夥伴。API技術使得供應鏈中的各個環節可以即時溝通與協作，從而確保資訊流的暢通與透明，提升整個供應鏈金融的效率與穩定性。

天逸財金科技憑藉30年的供應鏈創新經驗，以實務場景創造的AVIP平台，透過雲端運算、智能應用及API的深度應用，為全球供應鏈企業提供了全方位的科技金融支持。天逸財金科技致力於協助企業克服全球供應鏈移轉所帶來的挑戰，並在變動的市場環境中穩步前行。