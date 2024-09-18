單親爸為女兒準備「月經包」...遭前妻譴責！網支持：你是好父親

▲單親爸為即將上國中的女兒準備一個「月經急救包」，以備不時之需。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

國外一名單親爸日前在網路上發文，表示因為自己的女兒已經準備要上國中，因此他便為女兒準備一個「月經急救包」，以備不時之需。沒想到此事被前妻知道後，對方竟傳了一段很長的訊息譴責他，說他這樣的行為很不適合，也很奇怪，讓原PO相當無奈。貼文一出立刻引起網友熱議，一面倒稱讚他是個好爸爸。

根據《鏡報》報導，國外一名單親爸，日前在論壇Reddit上發文，表示他已經離婚3年，獨自扶養女兒。最近女兒準備上國中，因此他便在女兒書包裡，準備了一個「月經急救包」，袋子內放有衛生棉、濕紙巾和換洗內衣褲，以防女兒突然月經來，可以讓她做替換。

原PO指出，但自己的前妻知道這件事後，隔天就傳了一則很長的訊息譴責他。因為前妻認為自己會幫女兒準備這些東西，他這樣的行為相當奇怪也很不適合。

這也讓原PO相當困惑，不知道自己這樣的行為是否真的越界，於是就到網路上詢問其他網友的看法。

貼文一出立刻引起網友熱議，許多網友紛紛給該名單親爸加油打氣「您是一位優秀且體貼的父母，請繼續保持下去」、「你沒有錯，你也不是混蛋。這位爸爸你好樣的！積極主動並確保您的女孩做好準備！」「我覺得你這麼做真是太棒了。對於你的女兒來說，如果她知道你不會因月經而感到奇怪，並且當她和你在一起時她不必害怕月經，這對她來說是多麼美好的事情」、「你是一位最好的父親」、「當然，你養育孩子並沒有錯。繼續做個好父母，不要上前任的當」。

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