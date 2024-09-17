戰狼轉身？分析：中國展開微笑外交塑造外部環境

▲中國外交態度似乎出現轉變。（圖／路透）

文／中央社台北17日電

中國近幾年的戰狼外交風格在國際間引人側目，也是與許多國家漸行漸遠的原因之一，有分析說，從近期官員表現看來，在經濟不振現實下，北京涉外展現更多笑容，藉此塑造有利外部環境。

香港星島日報今天的評論文章說，上週登場的北京香山論壇以「共築和平、共用未來」為主題，中國國防部長董軍在會中發表主旨演講時罕見未提台灣議題，也沒有藉由「個別國家」等措詞不點名批評美國。

文章分析，董軍的表現與中共中央軍委副主席張又俠去年在香山論壇嚴厲警告「無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟」的一幕形成鮮明對比。

文章提到，最新一期中共黨刊「求是」雜誌刊登中國國家主席習近平在中共20屆三中全會的講話，強調「要有效應對外部風險挑戰，主動塑造有利外部環境」。董軍在香山論壇主場論壇展現柔和姿態，涉台硬話則交由退役中將何雷，貫徹的正是「主動塑造有利外部環境」。

▼中國大貓熊睽違21年再赴美。（圖／路透）



這篇評論文章分析，COVID-19疫情讓中國封控3年「與世隔絕」，而疫後經濟復甦緩慢，在這些背景下，過去一段時間，北京涉外展現更多的笑容，也因此才有美籍華裔牧師林大衛的提早獲釋。

文章進一步指出，2021年11月東歐小國立陶宛在首都允許設立「駐立陶宛台灣代表處」，稱台灣不稱台北。北京對此反應強烈，展開非正式貿易制裁。歐洲反中勢力責怪中國以大欺小，中歐關係更加惡化；而立陶宛外長去年底透露，北京已解除大部分對立國的貿易制裁。

文章還一一列舉「主動塑造有利外部環境」的作法，例如為了吸引外國遊客，中方持續擴大「免簽朋友圈」，除涉及法國、德國等歐洲國家，還包括東南亞的星、馬、泰；在西方大力推動「你好，中國」計畫；邀請17家美國旅行商組團訪中，以及邀請歐洲7國旅行商代表團赴新疆踩線；北京市建議所有餐廳使用中英文菜單，並設置準確英語標識。

此外也重啟「熊貓（貓熊）外交」，贏取他國人民好感。今年以來，北京與美國、西班牙、奧地利動物園重新簽署新一輪國際貓熊保護協定，外長王毅也表示將向日本出借大貓熊。

在俄烏戰爭重申中立立場，中烏關係有所改善。今年7月邀請烏克蘭外長訪中，烏國代表參加香山論壇時表示，習近平可能於10月會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。