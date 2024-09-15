▲新竹客運宣布將自9月16日起全面退出苗栗地區的公車市場 。（示意圖／翻攝Pexels）

圖、文／CTWANT

新竹客運是台灣知名客運業者，主要經營新竹市公車、桃竹苗公路客運及國道客運，然而近日卻爆出長期虧損問題，宣布將自9月16日起全面退出苗栗地區的公車市場，12條路線將停止營運。

據了解，新竹客運成立於1919年的公司，前身是台灣軌道株式會社，1946年更名後成為新竹地區的首家客運公司，公車業務涵蓋台北、桃園、新竹、苗栗、台中等地。然而近期卻傳出由於經營困難，業者決定撤出苗栗的所有公路客運路線。對此，新竹區監理所也證實了。

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新竹區監理所發布新聞稿宣布，為確保民眾交通不中斷，已協調亦捷公司自9月16日起接手10條路線，包括5655、5656、5657、5658、5659、5660、5661、5663、5664及5669路線，維持服務。此前，亦捷公司已於7月26日接駛5667、5668路線，提供往返新竹與苗栗的便利交通。

新竹市監理站強調，接駛的路線行駛動線與停靠站點將與原新竹客運保持一致，班次也暫時依照新竹客運原有的服務安排運行。民眾可透過公路客運即時動態資訊網查詢詳細時刻表及無障礙班次服務。

新竹市監理站表示，雖然新竹客運將退出新竹和苗栗地區的公路客運市場，但監理站已規劃相關因應措施，並將引入新的客運業者接駛，確保民眾的交通需求不受影響。

此外，早在今年1月1日，因營運期滿，新竹客運也已退出桃園，停駛了19條路線。

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