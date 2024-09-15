4星座注意！　年底前健康亮紅燈

▲4星座要注意健康問題。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

當心健康亮紅燈！塔羅牌老師艾菲爾提醒，今年底前，獅子座、射手座、牡羊座、雙子座小心「財多身弱」。

獅子座：超時工作、身心俱疲

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2024年底前，獅子座可能因工作上繁忙和追求成功，而過度勞累。獅子座通常對工作充滿熱情，願意投入大量時間和精力，然而，這種超時工作的模式會導致身心俱疲，免疫系統可能會因過度壓力而下降，容易感染或生病。

需特別注意調整工作與休息平衡，適時安排放鬆時間和休假，避免熬夜和長時間的高強度工作。此外，建立健康的生活習慣，如定期運動和均衡飲食，對於保持身體健康至關重要。建議定期進行身體檢查，以便及早發現潛在的健康問題，並加以處理。

射手座：免疫失調、舊疾復發

2024年底前的挑戰，可能主要來自於免疫系統失調和舊疾復發。射手座在追求財富的過程中，常常會過度投入，忽略健康維護，過多壓力和長時間的工作，可能使得免疫系統受到影響，導致過去曾經存在的健康問題再次浮現。

應該注意維持健康的生活方式，包括規律作息、均衡飲食以及充足睡眠。定期進行健康檢查，尤其是針對過去疾病的預防和檢測，是防範舊疾復發的有效措施。除此之外，可考慮適當的放鬆活動，例如瑜珈或冥想，來幫助緩解壓力。

牡羊座：應酬熬夜、體重增加

2024年底前，社交活動可能會變得頻繁，應酬和熬夜成為常態，這種生活方式容易導致體重增加，並可能引發健康問題，如消化不良或高血壓。需要特別注意飲食的質量，盡量避免高熱量和高脂肪的食物，並控制飲酒量。

此外，規律作息和適度運動是維持健康的重要因素，可考慮制定一個健康的飲食計畫，並將運動納入日常生活中，例如每天散步或參加健身班，這樣可以有效防止體重增加，和改善整體健康狀況。

雙子座：壓力過大、焦慮加重

2024年底前，可能會面臨巨大壓力，壓力可能來自工作、家庭或社交活動。過度的壓力會加重雙子座的焦慮感，可能導致失眠、胃腸不適或免疫系統減弱。

需要學習管理壓力，尋找有效的壓力釋放方式，例如冥想、深呼吸練習或參加興趣課程。保持心理健康同樣重要，可透過定期與朋友或家人交流來緩解壓力。

此外，建立規律作息和健康飲食習慣，對於減少焦慮和改善整體健康，也具有積極作用。定期心理檢查和壓力管理策略，將有助於維持健康的生活品質。

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