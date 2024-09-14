桃園阿北領錢「美金不見了」氣噗噗　警聯手行員找真相

▲孫姓男子因年紀大，忘記到銀行領錢，懷疑錢被「吃掉了」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名98歲孫姓男子因年老記憶落差，誤以為存款2萬元美金遭盜領氣到在銀行拍桌大罵，員警聞訊與行員協助孫男釐清說明並安撫其情緒，經調閱相關資料確認為孫男親自領取，因年紀過大記憶力減退忘記了，並護送其安全返家。

▲員警與行員聯手勸說後，將孫男送返家。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所13日14時許，接獲轄區金融機構通報，有民眾需要協助，巡邏警員郭宗坤及周子傑立即抵達現場。經瞭解孫姓男子到銀行想提領存款美金2萬元，卻發現存簿裏的美金全部不見了，行員查詢該筆存款已於去年提領，但孫男堅稱沒領錢，懷疑錢被「吃掉了」，甚至氣得拍桌怒罵。

員警獲報到達清查對身分時，發現孫男已被里長通報失蹤協尋，經聯繫瞭解，孫男的子女在美國定居，委請里長多加照看，里長到其住宅探視發現孫男竟獨自外出失去音訊，立即與孫男兒子聯絡並代為報案協尋，沒想到孫男竟獨自跑到銀行來領錢。

後續經調閱相關資料，確認款項是孫男本人親自提領，但因為記憶力減退忘記了，雖經行員說明，但孫男仍不願接受，因其尚未用餐導致身體不適，近乎癱軟需要員警攙扶，員警勸說他若有疑慮可以先到派出所報案，好說歹說終於將他帶上警車，護送其返家後撥通孫男兒子的電話，父子倆通話後已將問題解釋說明清楚。