消費510元「彰化GO購」抽中百萬汽車　他開心喊：真的假的！

記者唐詠絮／彰化報導

「2024彰化GO購」消費抽獎活動，今(14)日在縣府中庭舉辦第1次抽獎直播記者會，在律師見證下抽出4,564位幸運得主。由縣長王惠美抽出百萬轎車得主，一名住在福興鄉的李先生，到鹿港全聯消費510元結果幸運中獎，他接到縣長電話開心的喊「真的假的」，縣長說下次抽獎時間在11月中旬，將抽出超過7千個獎項，獎項越來越豐富，大家趕緊來彰化消費。

▲「2024彰化GO購」消費抽獎活動。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

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王惠美表示，今年活動獎項相當豐富，有百萬名車、獎金、1年份好禮及超過2.4萬個豐富在地好禮，「員林紅樓」、「彰化旅遊產業協會」以及「台灣優格」、「古生物奇幻樂園」及「富雨洋傘」等業者加碼贊助，共48家觀光及特色產業業者，免費贊助食、宿、遊、購等豐富獎項，縣府也特別加碼「10台摩特動力電動機車」作為特別獎。

王惠美說，未來還有兩次抽獎於11/15、1/15，將抽出超過7千個獎項，獎項越來越豐富，「大家趕緊來彰化消費，參加抽獎，好康數不完」。今天首播就送出4,564個獎項，汽車得主是一名來自福興鄉李先生到全聯消費510元，超級幸運，目前活動第一階段已登錄的序號有28萬餘筆，累計消費總金額逾5億5千餘萬元，歡迎大家多在彰化縣內消費，希望大家都得大獎。