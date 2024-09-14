股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」　全場羨煞：躺平了

▲原PO領破百萬股息。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

月配始祖復華台灣科技優息（00929）入帳了！一名網友透露，不到一年時間就存了800張00929，而近一次配息拿到14萬多元，加總之前的股息已破百萬，投入金額也曝光了！引來網友羨煞大喊，「我才不差那100萬的利息，我是差那1000萬的本金」、「理論上夠躺平了！」

一名男網友在Dcard超狂分享，從去年11月開始存00929，目前手上有800張，約投入1450萬，至今股息已領超過100萬，對於能達成這里程碑，他坦言不算大戶，「因為超過1000張的大有人在」，並喊話會繼續買進，「而且絕對不賣！」

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不僅如此，原PO也大方曬出入帳明細，今年5至6月都配息0.2元，各入帳13萬9990元，8月他看準17.97元，又買進10萬股；8月則配息0.18元，入帳12萬5299元；昨13日，9月依舊配息0.18元，入帳金額為14萬2834元，目前累計股息收入有106萬9935元。

文章曝光後，一票網友羨煞回應，「我才不差那100萬的利息，我是差那1000萬的本金」、「你最近一次買是買在17.97 很會買喔XD」、「嚇到以為月配100萬」、「我都只買銀行股，我自己台企銀有1025張，今年也配的不錯，感覺這支也不錯耶」、「理論上夠躺平了」、「目前才150張...要向你看齊」、「可是要先有1450萬阿」。