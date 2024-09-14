早餐店員工全是國手　他半夜翻牆打工拚出一片天

▲中華隊征戰巴黎奧運奪得2金5銅佳績，光榮回國後的英雄遊行受到國人矚目，但卻鮮少有人記得運動員成名前的辛酸。（圖／CTWANT提供，下同）

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中華隊出征巴黎奧運拿下2金5銅的佳績令國人振奮，不過職業運動員生涯相當短暫，且在成名之前除了漫長且枯燥的訓練生活之外，還得面臨生計問題，台北市有一間早餐店，店員們多數都是曾代表台灣出征的體育國手，就連老闆也曾是師大體育生，讓國手們在訓練之餘也能為自己賺取生活費。

坐落在市府轉運站附近的「安好食」早餐店，外觀看起來與一般早午餐店沒什麼不同，而來用餐的客人都不知道，在後廚拿著煎鏟替他們製作美味餐點是在體育場上發光發熱的現役國手，包括曾在亞錦賽拿下銀牌的格鬥好手陶奕儒，以及曾在世錦賽摘下3面金牌的舉重小將陳冠伶，和曾在亞錦賽挺舉奪銅的李偉嘉等人。

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早餐店老闆是33歲的傅佑捷，苗栗卓蘭人，也是農家子弟，從小接觸體育後逐漸專職成為田徑好手，一路考上師大，前途看好，但他卻在長年累月的訓練與比賽中，造成十字韌帶嚴重撕裂傷，宣告運動生涯提前結束，讓他被迫思考自己的人生除了體育還能做什麼。

回想學生生活，傅佑捷說那時除了訓練就是上課，「不要想去打工，因為教練基本上不可能讓你去打工」、「真的要打工也不是不行，教練會告訴你2條路，要嘛退隊，要嘛轉學。」為了生計，也為了想體驗舒適圈外的生活，傅佑捷只能背著教練偷偷在半夜翻牆外出打工，那時候的他什麼工作都做，曾當過人體廣告箱、應徵半夜打掃補習班的工作，任何派遣工作都做。

傅佑捷說，體育生的出路非常單一，多數人在畢業後會選擇去當體育老師或是從國手退役後成為教練，「但現實是，1個班60個人，體育老師和教練的缺根本就不可能這麼多。」而體育生的生活除了訓練還是訓練，大部分的人除了自己專長的體育項目之外，什麼都不會，認識的人除了同學就是教練。

▲傅佑捷過去曾是田徑好手，卻因十字韌帶嚴重撕裂，被迫提早結束運動生涯，轉而經營起早餐店，如今在台北已有3家分店。

傅佑捷畢業後確定自己不走體育路線後，當起加盟主，選擇在通化夜市與師大夜市賣雞排，但光是食材進貨就被總公司賺走近7成利潤，眼看收益始終打不平，他開始了早上賣早餐、晚上賣雞排的爆肝生活，直到生意逐漸有起色，他就開始招聘師大學弟妹當工讀生，提供他們打工的管道；甚至只要是體育生，有興趣加盟早餐店者，都可以免加盟金。截至目前，傅佑捷已提供20名運動員至早餐店打工，甚至還有一人轉型加盟開設早餐店。

傅佑捷說，體育生打工往往會面臨一個困境，只要遇到賽事通常得移地訓練，一移地通常就是2、3個月起跳，導致一般體育生比正常大學生還更難找到打工，他曾是過來人深知其中的艱苦，因此工讀生只要遇到體育生或清貧生往往會優先錄取，如果真的遇到體育生需要移地訓練時，他就一個人瘋狂貼班，直到生意壯大，才逐漸聘用更多人力來維持店鋪的運營。

此外，國手到早餐店上班通常還會遇到一個問題，因為他們在賽場、在訓練、在學校的時候，都能感受到被捧著的感覺和光環，但到早餐店上班後發現那種光環不在，甚至沒人認得出他們，有時候心態上會比較難調適。

隨著早餐店的生意逐漸步上軌道，傅佑捷如今已在台北立穩腳跟，除大巨蛋店之外，在大安區還有2家分店，如今除繼續拓展餐飲版圖外，更籌備開設運動行銷公司，希望在自媒體當道的時代，可以幫助國手們在尚未成名前增加曝光度，順利拉到企業贊助也為國爭光。

傅佑捷說，一般家庭要養出一個奧運選手，至少每月得花10萬元，這還是在最低標準之下所要的花費，「盧彥勳的母親為他賣掉3棟房子，才能有一個盧彥勳」，人們往往看到的都是運動員絢麗燦爛的一幕，卻忽略他們在綻放前所需要面臨的苦楚與煎熬，對運動員來說，訓練的枯燥是必經的路段，但生活上的困頓往往卻是壓垮他們的最後一根稻草，只要他還有能力的一天，能多幫助一個是一個。

▲傅佑捷說，奧運選手培養不易，「盧彥勳的母親為他賣掉3棟房子，才能有一個盧彥勳」。

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