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社會 社會焦點 保障人權

認定標準放寬！　警員蘇昱鴻、黃瑋震將依「因公殉職」從優撫恤

▲警政署外觀。（圖／記者柳名耕翻攝）
▲警員蘇昱鴻、黃瑋震將依「因公殉職」從優撫恤，圖為警政署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

基隆日前發生警員在八堵分駐所執勤時，遭歹徒駕車衝撞值班台死亡，卻無法被認定是殉職，引發警界及社會譁然。警政署考量警察人員執行勤務中遭受暴力危害以致死亡等案件，經過警政署長張榮興極力爭取，《警察人員因公傷亡慰問金發給辦法》修正案報請行政院審議，經內政部、銓敘部審議後，修正《警察人員人事條例施行細則》17條，放寬「殉職」標準，案經內政部及銓敘部審議通過後，將於今年9月12日會銜發布生效。

兩件引發討論的案子，分別是今年2月29日簡姓男子晚間從貢寮澳底漁港附近竊走一部小貨車，接著沿台62線往基隆方向一路狂飆。途中他在台62線西向16公里處，先將劉姓巡路員撞飛，造成劉男重傷送醫不治。簡男犯案後又開車高速衝進八堵分駐所，當場撞死正在值班台前值勤的24歲員警蘇昱鴻，還撞傷另一名女警廖訢恬。而新北三重分局警員黃瑋震日前夜間駕警車巡邏停等紅燈時，遭毒駕黃男開賓士車高速逆向衝撞身亡。

警政署表示，目前對於警員勤務期間因公「死亡」、法規嚴格限縮警員殉職定義：「搶救災害、執行拘提或逮捕案犯等勤務及處理對生命有高度危險事故，遭受暴力或意外危害以致死亡者」，蘇昱鴻、黃瑋震兩名執勤喪命的警員若照舊法規定，均不符殉職撫卹要件。

為此，警政署特別報請內政部於今年年8月14日研商修法，就員警在執勤中遭受暴力以致死亡者，即符合「殉職」規定，不再侷限於「搶救災害」、「執行拘提或逮捕案犯」及「處理對生命有高度危險事故」要件，並追溯適用於尚未經主管機關審核認定之案件。

警政署強調，將依修正後之規定，審議近期發生之員警執勤遭衝撞致亡故等案件，確保員警遺族撫卹權益。


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