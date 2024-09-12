鼎泰豐用餐！「貴婦突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

▲原PO與男友到鼎泰豐用餐，遇到一位貴婦奶奶說要送香水。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

太詭異！一名女網友透露，在鼎泰豐用餐，忽然隔壁一位貴婦奶奶要送香水，但已經用了一半，原PO出於好奇心便收下，離開店後，沒想到紙袋裡發現詭異頭髮與黃色的布，嚇得原PO趕緊還給對方，殊不知奶奶說了一句「沒關係，已達成目的了」。對此，有網友懷疑是過運的手法，要原PO趕緊去拜拜。

一名女網友「dxianghui」在Threads表示，昨日在高雄鼎泰豐用餐，隔壁桌坐了一位貴婦打扮的奶奶，忽然拿出一罐用過的MFK香水和一個小紙袋，主動說要送給原PO。

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當下男友在旁邊婉拒，但奶奶堅持指定要給原PO，並稱回去再拆開小袋子，出於對MFK香水的好奇心，原PO最後收下。

殊不知走出店外打開一看，原PO嚇壞表示，「是一條不知功能薑黃色的布，上面帶有一根明顯的頭髮及一小段膠帶。」原PO認為不應該隨便收陌生人的東西，隨即折返店內歸還給奶奶。

更讓人錯愕的是，奶奶卻回「沒關係，已達成目的了。」這句話讓原PO更感到莫名惶恐，一時也忘記把這些內容物拍下來，「這樣會發生什麼不好的事嗎？」

文章曝光後，網友也嚇壞回應，「千萬別收陌生人的東西」、「已經達成目的這句話讓人毛骨悚然」、「好人一生平安，希望妳平安」、「對方明顯不懷好意，下次不管再怎麼好奇，陌生人給的東西都不能亂收」、「奶奶太夭壽了吧」、「還好妳沒有把東西帶回家」。

不少網友懷疑是過運的手段，「很明顯是過運，可能要找厲害的道士處理，可參考（台北新莊地藏庵、新竹都城隍、台南下太子和意堂），找看看這些地方的道士師傅可不可以幫幫妳，本人到的時候跟師傅詳細解說一下狀況，希望樓主平安」、「這是過運。可以去新莊地藏庵讓地藏王菩薩作主，把不好的跟不屬於妳的都收走，再做個祭改應該就好了」、「這種人真的太惡劣了，用這種手段想把自己的惡運轉給別人，妳應該先到比較大的寺廟拜拜，或找老師解惑」。

看過大家給予建議後，原PO已到廟裡拜拜淨身，「沒有什麼特別的事發生喔！這一陣子可能行車做事都會更注意」，同時也呼籲其他人，若碰到類似狀況也要注意。

本文獲原PO授權。