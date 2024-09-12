大阪旅遊新手的購物與美食必訪地攻略

圖、文／大阪高島屋百貨提供

今年上半年訪問日本的台灣觀光客人數約297萬多人，許多初次到日本的遊客也會選擇一次可以遊玩大阪、京都、神戶的關西地區。

可以從日本關西地區的玄關「關西機場」搭乘南海電車不需轉車即可直接抵達的「難波」，是一個非常適合開始您的探索之旅的去處。

第一次來大阪，不知道該從哪裡開始？位於市中心難波的大阪高島屋絕對是您不可錯過的首選。這座歷史悠久的百貨公司，完美結合了購物、美食和文化，讓您的大阪之旅從一開始就充滿驚喜。

▲大阪高島屋位於交通便捷的難波，在此可享受購物樂趣與美食體驗。

精品與設計師品牌的匯聚地＆日式的待客服務

大阪高島屋不僅僅是購物的天堂，還是一個可以探索眾多精品與設計師品牌的場所。在1樓與2樓的國際精品樓層匯聚了國際知名的奢侈品牌，如LOUIS VUITTON、香奈兒、Goyard等專櫃，以及日本本土的設計師品牌，展現著不同的時尚魅力。

與一般商場不同的是，高島屋提供的是傳統的日式購物體驗，您可以享受到最貼心的日式服務。從細緻的包裝到專業的建議，店員的微笑和貼心服務，將讓您在購物的同時感受到日式待客之道的極致。

▲大阪高島屋內寬敞舒適，並提供貼心的日式服務。

遊客專屬優惠 滿足全家大小的購物慾望

除了美食與伴手禮之外，1樓有化妝品與女士小物，2~5樓為男女裝，6樓是兒童服飾與家庭用品等，在大部分專櫃或是1樓高島屋購物卡特設櫃台可以領取「95折卡」，單筆購滿3,000日圓（未稅）以上就可享有95折優惠！（有部分不能優惠的商品）大阪高島屋95折卡的圖案是大阪城與通天閣，配上穿著和服的HELLO KITTY，非常可愛。

短期停留的遊客，購物滿5,000日圓（未稅）以上還可辦理退稅。

※詳細使用規則請參考大阪高島屋官方網站。

1樓的化妝品區匯聚了眾多約70多個日本與國際的高品質的化妝品品牌，如SHISEIDO、肌膚之鑰、SHIRO、SUQQU、ath le tis、est等，不論是護膚品還是彩妝品，應有盡有。無論是要選購自用，還是送給親友，都非常適合。

▲1樓的化妝品區，擁有多達70多個化妝品品牌可以選擇。



高島屋自選品牌鞋履的專區「SHOEMAISON」

在大阪高島屋2樓，有一個名為SHOEMAISON的專門區域，這裡匯聚了高島屋自選的各種品牌女鞋。無論您是尋找時尚高跟鞋、舒適的休閒鞋，還是經典的皮鞋，SHOEMAISON都能滿足您的需求。是喜愛鞋履的人不可錯過的地方。

▲喜愛鞋履的人千萬不能錯過到大阪高島屋2樓的SHOEMAISON。



銘菓百選店 品味全日本的美味伴手禮

地下1樓的「銘菓百選」，匯集各式日本關西地區的知名伴手禮！不論是傳統的經典銘菓，充滿高級感的和菓子，或是近期流行的時尚甜點，都可以再此一起選購。

從北海道到九州與沖繩的銘菓，應有盡有。每一款商品都是代表地方特色的精品，讓您能夠輕鬆選購到最具日本風情的伴手禮，為家人朋友帶回一份獨特的心意。

另外在「和洋菓子賣場」有國人喜愛的日本仙貝名店「小倉山莊」或是長崎蛋糕的「福砂屋」，以水果大福著稱的「一心堂」等品牌也都有在大阪高島屋設櫃。

▲在大阪高島屋的「銘菓百選」專櫃，可以一次購齊全日本多款知名銘菓。

滿足老饕味蕾的美食饗宴

地下1樓的「味百選」專區還匯集了日本全國各地嚴選的美食與特色小吃。還有現成美味熟食、日式便當等，讓您能帶回酒店慢慢品味。

想在餐廳細細品嚐日本與各國料理的饕客，可以到大阪高島屋7樓東區到8樓與9樓的「NAMBA DiNiNG MAiSON(なんばダイニングメゾン)」美食餐廳區。

不論是關西蕎麥麵老店，或是以黑毛和牛為賣點，可以享用到頂級牛排、燒肉、涮涮鍋、壽喜燒，或是充滿日式風味的串燒等美食，都可以在此享用。

▲美食餐廳區的「NAMBA DiNiNG MAiSON」擁有多間日式與世界各國料理。

難波周邊觀光景點

大阪高島屋所處的難波，是大阪最熱鬧的區域之一，周邊還有許多值得一訪的觀光景點。

非常適合初次造訪大阪的新手一次遊玩。在享受美食與購物之餘，不妨漫步探索這片充滿活力的街區。

道頓堀

距離高島屋步行約幾分鐘，這裡是大阪最具代表性的地標之一，擁有五光十色的霓虹招牌和熱鬧非凡的街景。無論是著名的固力果跑跑人招牌，還是美味的道頓堀章魚燒，都讓人流連忘返。

也可以乘坐穿越道頓堀的水上觀光船，感受大阪的熱鬧氛圍。入夜後，凸顯霓虹燈招牌的繽紛色彩，構成了絢麗的夜景。

▲有固力果跑跑人的道頓堀是大阪的代表性景點。

心齋橋筋商店街

距離高島屋僅一站地鐵路程的商店街。這條長達約600公尺的拱廊內，聚集了上百家各式各樣的商店，包括餐廳、和菓子店、服飾店和藥妝店，是大阪必逛的購物天堂之一。商店街的南端連接著可以看到道頓堀固力果跑跑人的戎橋，每天吸引大量遊客前來，非常熱鬧。

▲長達約600公尺的心齋橋筋商店街，也是觀光客必去景點之一。

通天閣與新世界

從難波乘坐電車約10分多鐘即可到達通天閣，這座象徵大阪的塔樓屹立於新世界區。新世界充滿懷舊氣息，是體驗大阪下町風情，充滿日本昭和時代魅力的區域。

通天閣是觀景塔，於1912年落成，但曾因火災而燒毀，後於1956年重新建造了現在的通天閣。從觀景台上可以一覽大阪的市景，夜晚還能欣賞到美麗的夜景。

新世界於1900年代作為大阪的新景點進行開發，當時建造了通天閣和遊樂園等設施。如今這裡以懷舊的復古街景而聞名，成為熱門的觀光景點。

▲通天閣位於充滿日本昭和時代魅力的新世界區。

新手在首次造訪大阪時，能夠在交通便捷的大阪高島屋以及周邊的景點度過充實而愉快的旅程。無論是購物、美食，還是探索大阪的文化與景點，都能讓旅程充滿難忘的回憶。



