學者專家對談台灣入聯　立委陳冠廷：應盡力使理念相近國家利害關係一致

▲週三青年日青年座談探討台灣如何邁入聯合國。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

民進黨立委陳冠廷11日表示，台灣入聯議題最重要的是「讓台灣問題國際化」，盡力使理念相近國家的利害關係與台灣的利害關係一致，透過適當方式向國際發聲，提升台灣加入聯合國的可能性。

Y’s Day「週三青年日」11日晚間舉行青年座談，探討主題為「正常國家化的最後一哩路，台灣如何邁入聯合國」，陳冠廷是在這場座談中做上述表示，同場受邀的學者專家與來賓還包括中興大學國際政治研究所教授譚偉恩、東海大學政治學系副教授林子立、聯合國協進會秘書長周德望、新北市議員陳乃瑜﹑U.S.-Taiwan Watch共同編輯李可心，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

中興大學國際政治研究所教授譚偉恩指出，許多人將台灣和近年才加入聯合國的北馬其頓、科索夫、賽普勒斯等國家做比較，希望找出台灣入聯的路徑，但這往往牽涉到我們對聯合國的迷思，需要進一步釐清。首先，這些國家加入聯合國時，反對者的區域影響力並不強，跟台灣遭受中國的打擊程度差異太大，因此很難直接從這些案例中找到解方。此外，上述國家加入聯合國的共同推手是歐盟，這和東亞的國家發展脈絡並不相同，所以進行跨國比較時，仍有待更細緻的觀察和分析。

▲中興大學國際政治研究所教授譚偉恩。

▲東海大學政治學系副教授林子立。

東海大學政治學系副教授林子立認為，國家正常化的最後一哩路會如此遙遠，最大原因就是中國的阻撓，而台灣愈是成功，便愈是凸顯國際組織的失能。台灣應該提醒世界，這個被排除在國際組織之外、孤立無援的台灣，不僅經濟繁榮、政治民主、文化多元，還能有效對抗新冠疫情，是非常了不起的成就。林子立也以北馬其頓改名為例指出，「改名」或許是正式加入國際組織的有效方式。

立委陳冠廷強調，隨著地緣政治發展，台灣整體的外交、政治、經濟和科技的影響力愈來愈高，讓台灣擁有愈來愈多實質參與國際組織的機會，也讓台灣離聯合國愈來愈近，來到正常國家化的最後一哩路。

他也指出，台灣入聯議題最重要的是「讓台灣問題國際化」，盡力使理念相近國家的利害關係與台灣的利害關係一致，透過適當方式向國際發聲，提升台灣加入聯合國的可能性。

▲立委陳冠廷。

▲聯合國協進會秘書長周德望。

聯合國協進會秘書長周德望指出，聯合國是一個政治場域，也是一個戰場，如果台海戰爭爆發，中國一定會要求聯合國通過相關決議文，強力主張入侵台灣的正當性。另外，國際社群中的聯合國就像台灣的「立法院」，沒有代表為選區民眾發聲，很可能使台灣的權益受損；而台灣的各種成就，無法在聯合國展現，無法讓台灣發揮國家力量，亦是整個國際社群的損失。

新北市議員、台灣聯合國協進會的常務理事陳乃瑜在分享個人經驗時也表示，自己時常有機會參與「議會外交」，多次聽到美、日民意代表驚呼：「台灣的議員都這麼年輕嗎？女性都這麼多嗎？」陳乃瑜認為，性別平等和青年參政都是台灣國力的展現，我們都有機會「用自信走出屬於台灣的外交路」，並為凝聚台灣內部的國家共識，一起努力。

▲新北市議員、台灣聯合國協進會常務理事陳乃瑜。

▲U.S.-Taiwan Watch共同編輯李可心。

U.S.-Taiwan Watch共同編輯李可心表示，聯合國是西方中心思維下的產物，聯合國有難民條約，卻在亞洲窒礙難，無法保障到長期以來受到壓迫的羅興亞難民。李可心說，台灣的人權維護和科技發展都在世界上數一數二，而國際治理始終缺乏亞洲的聲音，台灣不只可以幫忙，還可以領導，應該站出來為世界貢獻力量。

身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊表示，第79屆聯合國大會已正式召開，再次引起全球對國際秩序及集體安全的關注。董思齊說，近年來台灣已向世界證明，自己是負責任且值得國際信賴的夥伴，台灣也有堅定的決心能為全球發展做出貢獻。最近外交部長林佳龍則以「為了確保印太地區和平，將台灣納入聯合國體系」為題，向多國媒體投書，表達為了一個更安全、更美好的世界，台灣必須納入聯合國體系的看法。

董思齊認為，目前聯合國體系陷入了必須在中國和台灣之間做出選擇的錯誤二分法，現在是重新考慮不公平的排台政策的時候，而加入聯合國亦是每一位台灣人心中對國家認同及國際身份的渴望。現在有越來越多台灣青年積極參與國際組織並且聲援國際議題，更是展現出新一代台灣人的全球視野與行動力，期許青年朋友能承擔起推動台灣國際化的角色，成為台灣參與國際社會的核心力量。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。