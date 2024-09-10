快訊／國家警報響！9縣市大雨特報　2地暴雨告警

▲部分地區出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（10日）下午2時10分針對9縣市發布大雨特報，並針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，另針對屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部地區及中部、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

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▲9縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

屏東縣大雷雨持續時間至下午3時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

此外，氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午4時31分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，水氣偏多；北部、東北部地區降雨機率高，不定時有短暫陣雨出現，也可能會有較大雨勢發生，花蓮及澎湖、馬祖亦有零星降雨，外出記得攜帶雨具備用。

氣象署進一步表示，預估整體雨勢到下半天逐漸趨緩，而其他地區及金門為多雲到晴，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

大雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上

＊大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：10日白天

＊警戒區域

屏東縣：潮州鎮、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉

山區暴雨

影響時間：10日白天

＊警戒區域：屏東縣內埔鄉,屏東縣瑪家鄉