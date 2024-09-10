　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報響！9縣市大雨特報　2地暴雨告警

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲部分地區出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（10日）下午2時10分針對9縣市發布大雨特報，並針對屏東縣發布大雷雨即時訊息，另針對屏東縣內埔鄉、屏東縣瑪家鄉發布災防告警，暴雨持續2小時。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南部地區及中部、花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼9縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

▲9縣市發布大雨特報 。（圖／氣象署提供）

屏東縣大雷雨持續時間至下午3時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

此外，氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至下午4時31分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲▼屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

▲屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，水氣偏多；北部、東北部地區降雨機率高，不定時有短暫陣雨出現，也可能會有較大雨勢發生，花蓮及澎湖、馬祖亦有零星降雨，外出記得攜帶雨具備用。

氣象署進一步表示，預估整體雨勢到下半天逐漸趨緩，而其他地區及金門為多雲到晴，午後在中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

大雨特報
影響時間：10日下午至10日晚上
＊大雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區

大雷雨即時訊息
 影響時間：10日白天
＊警戒區域
屏東縣：潮州鎮、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉

山區暴雨
影響時間：10日白天
＊警戒區域：屏東縣內埔鄉,屏東縣瑪家鄉

ET快訊
週刊爆前台北市長也收錢　黃大洲妻發聲了
快訊／知名婚紗店大火！　全面燃燒
可能三颱共舞！　對台灣影響曝
快訊／疑與女友戲水　25歲男全裸墜樓亡...留蝴蝶結項鍊
iPhone 16預約開跑　三大電信出招
快訊／國家警報響！9縣市大雨特報　2地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

十三行博物館攜手飯店　「八里文化寶藏午茶組」只要288元

台中榮總院長陳適安獲選工研院院士　母校讚：另一座護國神山

開學首周全國腸病毒停課72班！疫情已達高峰　中秋前後仍是高點

明年「基本工資變28K」他逆風力挺！殘酷理由曝光：全家都很努力了

亞運女壘香港隊史首勝強投　劉雪汶就讀暨大碩士班加盟女壘隊

屏東縣衛生局抽檢月餅等中秋應景食品　74件全數合格

快訊／國家警報響！9縣市大雨特報　2地暴雨告警

一張打火英雄「跪地灌水降溫照」感動3.6萬人　網淚讚：真英雄

M痘+5！60多歲男成「今年最年長個案」　曾和不特定網友親密關係

年節出勤獎金沒下文　台鐵工會研擬「節日照常休假」

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

花蓮渡溪父子雙亡 母帶小被被認屍淚崩｜20240909 ET午間新聞

十三行博物館攜手飯店　「八里文化寶藏午茶組」只要288元

台中榮總院長陳適安獲選工研院院士　母校讚：另一座護國神山

開學首周全國腸病毒停課72班！疫情已達高峰　中秋前後仍是高點

明年「基本工資變28K」他逆風力挺！殘酷理由曝光：全家都很努力了

亞運女壘香港隊史首勝強投　劉雪汶就讀暨大碩士班加盟女壘隊

屏東縣衛生局抽檢月餅等中秋應景食品　74件全數合格

快訊／國家警報響！9縣市大雨特報　2地暴雨告警

一張打火英雄「跪地灌水降溫照」感動3.6萬人　網淚讚：真英雄

M痘+5！60多歲男成「今年最年長個案」　曾和不特定網友親密關係

年節出勤獎金沒下文　台鐵工會研擬「節日照常休假」

對岸女演員單約沈世朋！李新氣炸「老公曝實情」　他點出：坐船不會變上床？

做好自己份內工作！　比利時隊長德布勞內在輸球後開噴隊友

呂文婉遭嗆「沒男人很可悲」！她怒回擊：身邊最不缺就是假人設

井端弘和為12強來台情蒐　點名中職2大強投古林睿煬、徐若熙

U23世界盃中國晉級超級循環賽　教頭：超出我的預期

媽媽嘴、三中案「北檢確實洩密」　監委：檢警調跟媒體有共生關係

男病患詭死「陳屍醫院廚房烤箱」！　警研判：無他殺嫌疑

登嘉蘭輪引航進港！高雄港引水人「遭交通船夾斷腿」送醫

台南市消友會第五辦事慰勉秋節辛勞　獎勵榮獲消防署績優人員

五月天合唱Ella〈五月天〉MV突遭下架！相信音樂回應「真實原因」

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

生活熱門新聞

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

明天可能有雙颱！低壓挾水氣全台濕答答　降雨熱區曝　

工程師猛灌「斷魂百香果」　醫師詳解死因

貝碧佳最快明生成　可能「非常靠近台灣」

運將女網紅「敵不過病痛」離世！

可能有雙颱！　貝碧佳最快明生成變天時間曝

80家蛋黃酥評比！冠軍超狂「回購意願99.5%」

貝碧佳估周三成颱！低壓雨彈周末報到「北、東有雨」

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

你的老好人特質有多高？超準心測一張圖揭露真相

可能三颱共舞！賈新興曝貝碧佳、葡萄桑對台灣影響

快訊／國家警報響！9縣市大雨特報　2地暴雨告警

邁邁市長太誇張了！　綠委揭「巨星開唱首選高雄」原因

可能有雙颱！　最新預測曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆：iPhone 16根本悲劇

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

獨家／競國台灣廠今年底關閉

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面