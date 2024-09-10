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北車Z區地下街1男遭砍！傷勢不重卻不治　醫推測：驚嚇過度致死

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北車站「Z區地下街」5日晚間傳出一起離奇死亡案件，警方初步調查，王姓、蔡姓兩名街友因細故而於酒後發生衝突，王男憤而持麵包刀砍傷蔡男，警方獲報後立即將2人送醫，惟蔡男經搶救後宣告不治死亡；但醫師表示，死者蔡男身上的刀傷並不致命，推測可能是驚嚇過度而死亡。詳細死因為何，還有待進一步釐清。

▲▼北車地下街街友砍人，1男疑遭嚇死。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北車Z區地下街2名街友於5日深夜發生衝突。（圖／記者張君豪翻攝）

中正第一分局警方5日深夜11時許接獲通報，台北車站地下街Z區傳出鬥毆糾紛，立即派員趕抵現場，當警方抵達時，王、蔡2人均已躺臥在地，警方立即將2人雙雙送醫。

初步調查，王男5日晚間在飲酒後情緒較為激動，經過Z區地下街時突然出腳踢倒一旁商家廣到立牌，蔡男見狀後上前制止，兩人因此發生激烈口角；當時另名盧姓保全透過監視器影像發現2人正在爭吵，為避免衝突擴大，還立即到場制止，將2人分開。

未料王男離去後，竟至附近置物櫃中抽出麵包刀，並持刀折回朝著蔡男猛砍，警方趕抵現場時，王男已經停止暴行，2人雙雙躺臥在地，經送醫搶救後，蔡男仍不治死亡。離奇的是，醫師檢視死者蔡男傷口，研判刀傷並不致命，推測可能是在衝突過程中驚嚇過度而致死。

警方進一步搜索，於王男隨身物品中發現安非它命殘渣袋8包、吸食器1組，全案警方依刑法涉嫌傷害致死、毒品危害防制條例等罪嫌將王男逮捕，並移送台北地方檢察署偵辦。全案細節尚待進一步調查釐清。

▼涉案的王男遭警方帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼北車地下街街友砍人，1男疑遭嚇死。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼北車地下街街友砍人，1男疑遭嚇死。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼北車地下街街友砍人，1男疑遭嚇死。（圖／記者張君豪翻攝）

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