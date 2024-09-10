矽谷一面倒！Google、蘋果員工捐款金額曝　賀錦麗狂勝川普40倍

▲ 川普與賀錦麗10日將舉行首場辯論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政治監督機構OpenSecret匯總的數據顯示，儘管部分科技業億萬富豪表態支持共和黨前總統川普，但從捐款數字看來，矽谷多家大型科技公司員工在即將到來的總統選舉中對民主黨副總統賀錦麗展現壓倒性支持。

根據《路透》，OpenSecret數據顯示，Google母公司Alphabet 、亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）員工、老闆和他們的直系親屬捐款數百萬美元，資助賀錦麗競選活動，遠高於對川普陣營的捐款金額。

Alphabet及其子公司員工、直系親屬至今向賀錦麗陣營捐款216萬美元，幾乎達到川普的40倍。亞馬遜、微軟員工與家屬則分別捐贈100萬及110萬美元；而川普陣營僅分別收到11.6萬及8.8萬美元。

亞馬遜是美國最大零售商，也是雇用人數第二高的企業，員工捐款金額達100萬，遠超越其他電商和實體零售商。例如沃爾瑪（Walmart），該公司員工向雙方陣營共捐出27.5萬美元，川普比賀錦麗略多1.4萬美元。

而Meta和蘋果（Apple）員工及家屬資助賀錦麗的金額雖未達100萬美元大關，但持續領先對川普的捐款。Meta員工僅捐款2.5萬給川普，但向賀錦麗捐出83.5萬；蘋果員工向川普捐出4.4萬，對賀錦麗則是86.1萬，相差懸殊。

然而，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、創投公司Andreessen Horowitz聯合創始人安德里森（Marc Andreessen）、霍羅維茲（Ben Horowitz）等億萬富豪都因川普的經濟、稅收政策和對大企業的立場，對他表示支持。

《路透》指出，矽谷曾是民主與自由主義支持者的堡壘，如今卻因總統大選而分裂。創投公司Greylock專家霍夫曼（Reid Hoffman）和企業家庫班（Mark Cuban）已表態支持賀錦麗，但近年有其他科技業大老對現任總統拜登的商業政策感到憤怒，包括打擊併購和資料隱私。

根據競選財務法，企業不得直接捐款給聯邦競選活動，包括總統競選，因此通常透過政治行動委員會（PAC），向國會和州級競選活動捐款，但員工個人捐款不在此限。