　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿爾及利亞總統贏95%得票率連任　挑戰者譴責灌票

▲阿爾及利亞新任總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）於13日的記者會上談話。（圖／路透）

▲阿爾及利亞現任總統塔布納在7日舉行的大選中以近95%得票率連任成功。（圖／路透）

文／中央社

北非國家阿爾及利亞選務當局今天宣布，現任總統塔布納在昨天舉行的大選中，以近95%得票率連任成功。挑戰陣營則就企圖「灌票」問題予以譴責。

法新社報導，阿爾及利亞國家獨立選舉局（ANIE）主席查菲（Mohamed Charfi）在首都阿爾及爾告訴記者：「563萬位選民中有532萬人投票給獨立候選人塔布納（Abdelmadjid Tebboune），占選票的94.65%。」

78歲的塔布納獲軍方支持，在這場選舉中連任贏得第2任期幾無懸念。他的對手包括57歲伊斯蘭主義者哈薩尼（Abdelaali Hassani）和41歲社會主義者阿瓦奇切（Youcef Aouchiche），兩位挑戰者得票率分別為3.17%、2.16%。

查菲說，「高度透明是這次選舉的特點」、「反映人民在選舉中的成熟度」。但是他沒有提供有關投票率的官方數據。外界認為投票率是篤定勝選的塔布納一項重大挑戰。

他於選前希望投票率會高於2019年選舉。當年他在民眾普遍抵制大選和大規模民主運動「人民運動」（Hirak）浪潮中當選，但是不到40%的投票率創歷來最低紀錄。

阿爾及利亞國家獨立選舉局今天凌晨宣布48%的「平均投票率」後，就沒有再更新這個「暫時性的」數字。逾2400萬選民登記投票，但是實際投票人數不得而知。

哈薩尼陣營今天稍早針對企圖「灌票」的問題予以譴責。

阿爾及利亞國家獨立選舉局昨晚將投票時間延長一小時，希望讓更多選民能夠投票。

ET快訊
快訊／大谷46轟平個人新高　162安101打點破紀錄
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
醫美女員工勾搭總院長！　「爽住豪宅開名車」曖昧訊息被抓包
席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝
破萬小草挺柯文哲　矢板明夫揭「這些人」仍占多數
花蓮渡溪翻車遺體確定是「年輕爸」　2歲童仍失蹤
可能有颱風！　今下最大地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男曠工多日　警破門驚見他遭女友「大卸15塊」！4歲兒全程目睹

阿爾及利亞總統贏95%得票率連任　挑戰者譴責灌票

奈及利亞油罐車撞卡車爆炸！大火吞噬車輛致48死　50牛被燒成焦炭

俄軍用無人機境內墜毀　拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

伊拉克防長：美國同意打擊伊斯蘭國聯軍分階段撤離

富士山「異常事態」開山9人罹難！死亡數飆2倍有2原因

用命找工作！印度警察招考體適能測試　酷暑「釀12人慘死」

韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　門牙斷裂左眼瘀青腫成豬頭！

偷羊被抓住！村民「動私刑」吊樹用鐵條狂毆　24歲男被活活打死

25歲女警陳屍家中！兇手竟是「跟蹤狂老爸」　迷戀女兒偷藏內衣

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

轎車雪隧內燒成火球！　濃煙灌滿隧道...雙向封閉中

男遭螃蟹夾手同伴急出招救援　反被2次傷害...網笑翻：豬隊友

柯文哲新影片曝光！　「司法缺乏正義、盼台灣更好」

聲援 #柯文哲 現場小草破萬人　空拍畫面曝光

雪山隧道內火燒車！雙向封閉中　國5成大型停車場

男曠工多日　警破門驚見他遭女友「大卸15塊」！4歲兒全程目睹

阿爾及利亞總統贏95%得票率連任　挑戰者譴責灌票

奈及利亞油罐車撞卡車爆炸！大火吞噬車輛致48死　50牛被燒成焦炭

俄軍用無人機境內墜毀　拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

伊拉克防長：美國同意打擊伊斯蘭國聯軍分階段撤離

富士山「異常事態」開山9人罹難！死亡數飆2倍有2原因

用命找工作！印度警察招考體適能測試　酷暑「釀12人慘死」

韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　門牙斷裂左眼瘀青腫成豬頭！

偷羊被抓住！村民「動私刑」吊樹用鐵條狂毆　24歲男被活活打死

25歲女警陳屍家中！兇手竟是「跟蹤狂老爸」　迷戀女兒偷藏內衣

許光漢放風「深夜包場酒吧」險違軍紀！親友團全到場　換裝成功脫身

男曠工多日　警破門驚見他遭女友「大卸15塊」！4歲兒全程目睹

阿爾及利亞總統贏95%得票率連任　挑戰者譴責灌票

快訊／大谷翔平46轟平個人新高　162安、101打點破紀錄

「生活工場」又捲財務風暴　法院裁定追查帳目

奈及利亞油罐車撞卡車爆炸！大火吞噬車輛致48死　50牛被燒成焦炭

連俞涵《聽海湧》遭嗆「胡說八道鬼歷史」！女神高EQ：鬼都是人變的

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

小草喊「搶救台灣曼德拉」　許美華批別拿XX比雞腿

大二男冒雨打工遭罰10萬　險釀家庭革命

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

國際熱門新聞

賣手機刪資料床戰片仍外流　專家教1招自保

富士山異常事態！開山9人罹難

韓女踩腿推機「滑手機」　遭40kg槓片重砸臉

1兆美元富豪潛力股　馬斯克黃仁勳上榜

飛機餐太難吃？空姐推帶「1物」登機可飽腹

完婚幾小時溜去找小三　新郎偷情路上遭射殺亡

韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　腫成豬頭

女性最愛「陰莖尺寸」曝光！

俄軍用無人機境內墜毀　拉脫維亞：北約東翼遭侵犯

伊拉克防長：美國同意打擊伊斯蘭國聯軍分階段撤離

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

25歲女警陳屍家中！兇手竟是「變態老爸」

父邀男性侵母親200次！　女兒斥：最糟罪犯

印度警察招考　酷暑「釀12人慘死」

更多熱門

相關新聞

阿爾及利亞開告了　JK羅琳傳刪27則留言

阿爾及利亞開告了　JK羅琳傳刪27則留言

日前巴黎奧運舉辦期間，我國拳擊女將林郁婷與阿爾及利亞女將哈利夫（Imane Khelif），都遭到《哈利波特》作者JK羅琳以及特斯拉創辦人馬斯克發文諷刺「是XY染色體男性」，之後哈利夫委任律師，在法國對JK羅琳與馬斯克提出法律訴訟。現在有網友發現，JK羅琳已經整整13天沒發文，並刪除27條不利留言。

不只帥氣　阿爾及利亞女將新造型曝光

不只帥氣　阿爾及利亞女將新造型曝光

金牌拳后克莉芙凱旋歸國！粉絲官員搶接機

金牌拳后克莉芙凱旋歸國！粉絲官員搶接機

克莉芙律師在巴黎開告網路霸凌

克莉芙律師在巴黎開告網路霸凌

法媒改挺林郁婷、克莉芙：用實力讓批評者閉嘴

法媒改挺林郁婷、克莉芙：用實力讓批評者閉嘴

關鍵字：

阿爾及利亞塔布納Abdelmadjid Tebboune

讀者迴響

熱門新聞

工程師陳屍信義ATT　生前反覆進出廁所

可能有颱風！　今下最大地區曝

花蓮1大1小被沖走！深夜尋獲一具遺體

第一次洗鴛鴦浴「男友沒反應」　她傷心了！網秒懂

新影片曝光！柯文哲：司法程序缺乏正義

澎湖星級酒店9歲童泳池溺水不治！家屬悲痛報驗

25歲竹科工程師陳屍信義ATT廁所

飯店毛巾用完不要丟地上！　房務員公開正確位置：感謝到爆

花蓮渡溪翻車「年輕爸遺體找到了」　2歲童仍失蹤

Bruno Mars歌迷失控脫褲、打人

席開80桌！　直擊報假帳爽吃喝

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

愛雅結婚2年「首公開老公正面照」！　補辦婚宴鬆口時間點

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」

政府發錢了！14筆給付接力入帳

更多

最夯影音

更多

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

Energy高雄開唱道謝：沒選Bruno Mars　牛奶被虧「很多個人專輯囤貨」怒了XD

大量土石淹「整條軌道不見」台鐵和仁到崇德停駛搶通！

典典寶寶狂要奶嘴：請幫忙～　教阿嬤講英文「熱舞也在行」

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面