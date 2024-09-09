大二男冒雨打工遭罰10萬　險釀家庭革命

▲監視器拍下A生投放黑函的畫面，警方接獲報案後，通知他到案。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

今年6月底，就讀北部某私立大學4年級的Ａ生，突然收到台北市選委會寄來的裁處書，指他2年前將「未親自簽名」的競選文宣，隨機投放在選區居民信箱內，違反《公職人員選舉罷免法》第52條第1項規定，因此裁處10萬元罰鍰，讓Ａ生非常驚恐，還差點引發一場家庭革命。

▲台北市選委會今年6月寄發裁處書給A生，通知他因為違反《選罷法》遭裁罰10萬元。（讀者提供）

Ａ生告訴本刊，當時19歲念大二的他，為了貼補生活費及學雜費，會利用課餘時間在餐飲業打工，但因時薪僅180元左右，加上課業因素無法排太多班，所以收入不高，才會安排時間較為彈性的第2份打工。

當年11月底正值九合一選舉，他在打工兼職軟體「小雞上工」看到1篇徵工貼文，工作內容是發送傳單到指定區域的信箱，酬勞500元，Ａ生認為不無小補，便透過系統與刊登廣告的業主梁小姐聯繫，談妥碰面及工作時間。

Ａ生回憶，投票前一晚，他依梁女要求前往台北市大同區酒泉街一處店家門口碰面，對方交給他塞有近千張文宣的袋子，以及1張圈畫出投遞區域的地圖，要他將傳單塞進該區域住戶的信箱，每完成1條巷弄需拍照通報，完成後回集合處即可。

Ａ生聽完說明後就開始上工，過程中曾粗略瀏覽傳單內容，瞄到「至聖里里民的心聲」「事實不容否認」等字眼，但因整張傳單內容密密麻麻，加上天色已暗還下著大雨，不是當地里民的他也懶得探究內容，一心只想趕快把傳單發完就領錢走人；最後他花了2個多小時發完傳單，回到集合處後順利領得500元現金。本以為是簡單的打工，沒想到竟演變成一場惡夢。

▲署名為「一群熱愛至聖里的里民」（黃框處）的黑函上，洋洋灑灑列舉7項對里長楊秀龍的指控。（讀者提供）

原來，該份文宣是在攻擊尋求連任的北市大同區至聖里里長候選人楊秀龍，文中列舉7項對楊的控訴，還強調所述全都千真萬確，最後署名「一群熱愛至聖里的里民」。

▲慘遭黑函攻擊的里長楊秀龍，當年因懷疑是對手陣營所為憤而提告。（讀者提供）

有里民收到傳單後轉交楊秀龍，楊才知道自己被文宣抹黑，懷疑是同區候選人呂映慈所為，於是到警局提告呂映慈違反《選罷法》。

▲A生發傳單賺取微薄薪資，沒想到卻誤觸選罷法挨罰10萬元，直呼無辜。



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