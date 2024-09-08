台灣自殺防治優質報導　ETtoday獲得優勝與佳作兩大獎

▲2024自殺防治優質媒體報導獎，ETtoday獲新媒體優勝、佳作2項肯定。（圖／記者陳詩璧攝）



記者陳詩璧、潘姿吟／台北報導

台灣自殺防治學會今（8日）舉辦自殺防治優質媒體報導獎頒獎典禮。《東森新媒體ETtoday》的報導在「新媒體報導獎」類別中獲得優勝及佳作，受到評審的高度肯定。衛福部次長林靜儀出席活動時強調，在自殺防治工作中，傾聽、呼應、陪伴並尋求協助是非常重要的。她呼籲建立一個完善的支援網絡，並鼓勵人們在需要時尋求專業幫助，以促進社會的健康和幸福。台灣自殺防治學會理事長呂淑貞也指出，2024年世界自殺防治日的主題是「改變自殺敘事」，強調自殺預防工作至關重要，提出了「思維全球化、策略國家化、行動在地化」的理念，並呼籲大家注意「一問、二應、三轉介」的步驟，以幫助有需要的人及時獲得協助。

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▲▼台灣自殺防治學會舉辦自殺防治優質媒體報導獎頒獎典禮。（圖／記者陳詩璧攝）



自殺是一個全球性的公共衛生問題。自2003年起，每年9月10日被定為「世界自殺防治日」，全球各地都會舉辦各種相關活動，以提高人們對這一議題的關注。

根據世界衛生組織的統計，自殺每年奪走超過70萬人的生命，其中，近 77% 發生在低收入和中等經濟較為弱勢的國家。這個數字背後，是無數家庭的悲傷和社會的損失。

在這個全球性議題中，台灣的努力值得關注。自2010年起，台灣已經連續14年將自殺排除在國人10大死因之外，這份成績來之不易。2023年的數據顯示，全國自殺死亡人數為 3,898 人，標準化自殺死亡率降至每十萬人口12.7人。

國立臺灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所教授暨所長張書森指出，儘管過去10年自殺率呈現下降趨勢，但我們仍需持續關注這個議題。自殺及其預防不僅是全球性的問題，也是台灣重要的公共衛生課題。此外，張書森也強調，由於自殺的成因十分複雜，必須採取多層次的預防策略。他特別提醒大眾「求助是每個人的權利」，但目前只有1%的人知道自殺防治專線1925的存在。這一數據凸顯了我們在提高公眾意識方面還有一段路要走。

台灣自殺防治學會常務監事呂淑貞指出，媒體在自殺防治中扮演著關鍵角色，媒體應以更負責任、更有建設性的方式報導相關議題。正確的報導不僅可以提高公眾意識，還能為那些處於困境中的人提供希望和支持。

▲國立臺灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所教授暨所長張書森提到，目前只有1%的人知道自殺防治專線1925的存在。這一數據凸顯了我們在提高公眾意識方面還有一段路要走。（圖／記者潘姿吟攝）

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