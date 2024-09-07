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重機團體辦「98走吧！上國道」爭路權　高公局：違規行駛最高罰6千

▲▼「通勤者之歌」1日號召騎士在石碇服務區進行「停車大富翁」，訴求大型重機也可停放一般機車停車格。（圖／翻攝自Facebook／通勤者之歌）

▲重機團體號召上國道服務區爭取路權。（資料示意圖／翻攝自通勤者之歌臉書）

記者李姿慧／台北報導

為爭取行駛國道路權，大型重機團體舉辦「98走吧！上國道」活動，號召明天(9月8日)10時全國遍地開花在7個國道服務區集結，要求橫向國道試辦行駛大型重機。高公局今則疾呼，大型重型機車騎士千萬不要違規上國道，違者可罰3千到6千元、記點，並強制拖離。

大型重型機車團體明天發起「98走吧，上國道」於國道服務區進行「靜默抗議」活動。高公局表示，考量周末假期服務區車位需求甚高，但車位供給有限，建議用路人適度休息後即可出發繼續下一個行程，讓其他有需要的用路人。高公局亦會透過附近電子看板顯示停車狀況資訊，加強區內停車指揮及引導，也會視需要引導車輛離開，避免服務區車輛過多占滿區內通道，對周邊交通造成影響。

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高公局也呼籲，大型重型機車騎士切勿貿然行駛高速公路，違者可依「道路交通管理處罰條例」第33條及92條規定處3000元至6000元罰鍰及違規記點之處分，並強制拖離。另外，如小型車輛附掛拖車載運機車，勿將機車卸載停放於服務區，違者可依「道路交通管理處罰條例」第33條處600元至1200元罰鍰。

針對大型重機團體訴求，高公局指出，依據「道路交通管理處罰條例」規定，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定路段及時段行駛高速公路，而附帶決議「鑑於社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路，存有安全疑慮，授權由交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放之路段及時段」，故修法後，交通部及高公局多次徵詢地方政府及相關團體意見，並辦11次民調，及2次一年期觀察檢核作業，惟在安全及風險評估之考量下多數均持保留意見，目前交通部尚未開放550c.c.以上大型重型機車可行駛高速公路路段。

高公局強調，鑒於現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，爰有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為之觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策之認同，營造適宜推動開放條件。如經民意調查結果獲多數民意支持，同時獲地方政府正面支持，且社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，再研議開放大型重機行駛高速公路。

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