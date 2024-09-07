沒禮讓撞到行人挨罰7200元　駕駛稱「沒受傷」被法官打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿強（化名）去年12月初開車行經台中市區時，因為沒有禮讓而撞傷行人，事後挨罰7200元罰鍰，但他提出行政訴訟並主張行人沒有受傷。不過，台中高等行政法院法官認為，從消防局救護紀錄表、醫院急診病歷等證據看來，行人確實有受傷，雖然傷勢輕微，但道交條例第44條第4項僅以「致人受傷」為要件，不以傷勢輕重作為裁罰與否的區分，最終裁定駁回阿強的告訴。

▲阿強不否認未禮讓行人，僅強調行人沒有受傷。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿強去年12月初開車行經台中市區時，當時有一名行人正走在斑馬線上，他因為沒有禮讓而發生擦撞，後續遭警方依法開罰7200元罰鍰、吊扣駕駛執照12個月，還要參加道路交通安全講習。

阿強不滿提出行政訴訟，他不否認未禮讓行人的部分，僅強調行人並未受傷。但台中高等行政法院法官認為，事故發生之後，消防局獲報指派救護車前往現場，對行人進行簡易包紮，接著把人送到醫院急診室就診，這部分有警員職務報告、車禍監視器截圖、消防局救護紀錄表、急診病歷等證據為證，可見行人確實有被撞傷。

法官表示，雖然行人事後在談話紀錄表中自稱沒有受傷，但當時行人已經與阿強和解，說詞是否為真，容有存疑。

法官進一步指出，行人僅受到擦挫傷，傷勢不重，然而，道交條例第44條第4項是以「致人受傷」為要件，不以傷勢輕重作為裁罰與否的區分，原處分裁罰的金額已是法定最低處罰金額，無違反比例原則之虞，最終裁定駁回阿強的告訴，全案仍可上訴。