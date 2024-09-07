客人遺失AirPods定位在「休假員工包裡」　劇情神展開

記者黃翊婷／綜合報導

女子小玲（化名）去年在北部某餐飲店工作，休假結束回來上班時，同事B女聲稱朋友撿到一副AirPods，想跟她交換，沒想到這一換卻讓她吃上侵占官司。法官日前審理此案，考量到小玲事發當日確實休假沒有上班，不可能撿到AirPods，加上老闆、B女的證詞，最終裁定小玲無罪。

▲小玲答應與同事交換AirPods，卻因此惹上官司。（示意圖／達志影像／美聯社，非本案遺失的物品。）

判決書中記載，小玲去年在某餐飲店工作時，撿到客人遺失的AirPods，竟占為己有；客人循著耳機訊號定位找上門，並在店家協助之下，於小玲的包包內找到自己遺失的AirPods。小玲也因此被檢方依涉犯刑法第337條之侵占遺失物罪起訴。

不過，小玲堅稱，她拿到並使用該副AirPods大約3天，但事發當日她休假沒有上班，同事B女說該副AirPods是自購的，因為用不習慣，想要跟她交換，她才答應，「最初是誰撿到的我也不知道，我還有去找老闆詢問，他告訴我是B女的朋友在店內用餐撿到，再轉手給B女。」

老闆也證稱，事發當日小玲確實排休沒有來上班。老闆還拿出與B女的對話紀錄，B女親口證實該副AirPods是朋友撿到的，並在來店裡用餐時交給她。

法官認為，綜上所述，本案尚無積極證據足以證明小玲主觀上有侵占遺失物的不法意圖，她的說詞也與客觀事證、情理相符，最終採信她的說法並裁定無罪，全案仍可上訴。