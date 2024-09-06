超夯電動行李箱「真實重量」曝！空姐勸退：別再帶著它登機

▲空姐勸大家別帶電動行李箱登機。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者施怡妏／綜合報導

可拉又可騎的電動行李箱看似方便，受到不少遊客喜愛，不過有空服員指出，該類型行李箱即使拆掉電池、沒裝什麼東西，上秤也有13.5公斤，完全不符各航空公司手提限重，勸導旅客不要再帶電動行李箱登機了。貼文也釣出車站站務員留言，遇過把電動行李箱當助行器的旅客，「把電池拆掉才能進站」。

該名空服員在Threads發文，分享一張電動行李箱機場櫃檯秤重照，即使行李箱內未放任何物品，電池也已拆除，重量仍達到13.5公斤，遠超過國內航空公司的7-10公斤手提行李限重，「到底哪家航空公司手提可以帶呢？走路不方便的可以選擇坐輪椅坐娃娃車，望周知」。

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貼文曝光，掀起討論，「還是一堆無腦的人帶這上機，還一直說廣告說可以當登機箱」、「當初想買的時候看到公斤數就退坑了」、「台灣的航空公司都不行…星宇商務艙最多10公斤，這咖13公斤也無法」、「華航商務艙也不行，我朋友上個月才拜託我去機場幫她拿回家，我聽她唸了一個多月」。

底下還有車站站務員留言，「身為車站站務員，有時也會遇到把電動行李箱當助行器的旅客，我們也是要求把電池拆掉才能進站，那東西就不是法定輔具啊，為什麼不坐輪椅啊啊啊啊啊」。

另外，不少人提到安全問題，「上周五在桃機第二航廈才差點被一位騎著行李箱的成年女性撞到，完全沒在看路用飆的超危險」、「最近剛飛韓國，去程回程都有看到成年男女在坐，真的只會讓人想到在玩行李推車的屁孩」、「我前天下班看到有人開這個在機場奔馳差點撞到我，我狂瞪他（非台灣的機場）」。

事實上，《朝日電視台》日前就報導，一名30多歲中國籍女留學生今年3月31日，在大阪市福島區一處人行道上騎著電動行李箱移動，的電動行李箱時速最高達13公里，在道路交通法上歸類為輕型機車，女子因涉嫌無照駕駛函送法辦，成為日本第一起因電動行李箱涉嫌違反道路交通法的案例。