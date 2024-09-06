民眾黨講座酸「汲取時力經驗」　時力提醒：可檢討錯假帳、全黨挺一人

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲近日陷入政治獻金風暴及京華城等五大案纏身，昨更遭到羈押禁見，引爆民眾黨創黨以來最大政治危機，而民眾黨部將於9月底舉辦講座「民眾黨的生存戰略，我們該有”時代”的危機意識」更特別提及要「汲取時代力量的經驗」，暗酸同為第三勢力的時代力量。對此，時力回應，會抱持正面的態度看待，也提醒民眾黨依自身經驗好好檢討，比如說錯假帳、比如說黨主席涉貪卻全黨挺一人等，如民眾黨邀約，時力也願意派人與會切磋。

時代力量表示，本黨在7月發布了破萬字的檢討報告，細數創黨9年來的對錯得失，也即將在9月21日，舉辦「第三勢力興衰發展」的研討會，邀請包含時代力量在內，一共七個藍綠以外政黨的參與者，擴大檢討，把餅做大。

民眾黨新北黨部在9月底要舉辦一場「民眾黨的生存戰略，我們該有”時代”的危機意識」的講座，特別要「汲取時代力量的經驗」，對此，時代力量表示，會抱持正面的態度，感謝民眾黨認真閱讀完時代力量的檢討報告，「我們會寄送紙本報告到民眾黨，供更多朋友閱讀參考。」

時力指出，因為我們相信，如果時代力量的檢討，能給臺灣社會的任何一個政黨，帶來一定的啟示，我們都認為是好事。政黨之間如果能夠相互切磋，互相漏氣求進步，那也是好事一樁。

時代力量表示，也要以學長姊的角度，給民眾黨一些提醒和建議。第一，民眾黨也可以依照自身的經驗與專業，比如說錯假帳、比如說黨主席涉貪卻全黨挺一人，好好做一番檢討，「我們相信會對時代力量、對社會很有幫助。」

時力續指，第二，建議民眾黨新北黨部，除了邀請秘書長周榆修，也可以邀請應變小組召集人黃國昌總召，相信能對「汲取時代力量的經驗」有難以取代的貢獻。第三，如蒙民眾黨邀約，「我們也很願意派代表一起與會，切磋交流，增長智慧。」