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社會 社會焦點 保障人權

高雄男飲酒吸毒被留置車內亡　法官判他無罪：酒肉朋友無互助關係

啤酒,喝酒,乾杯（圖／免費圖庫pexels）

▲酒友因飲酒過量與濫用藥物死亡，男被依過失致死罪起訴判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者劉人豪／高雄報導

高雄趙姓男子與羅姓男子2人，一起到招待會館飲酒，羅男因飲酒過量與濫用藥物死亡，趙男被依過失致死罪起訴，高等法院高雄分院認為，2人僅為飲酒作樂的酒肉朋友，並無特殊信賴及互助關係可言，判決趙男無罪。

根據判決，趙男與羅男2人，2022年4月30日開車到高雄市某招待會館飲酒，途中羅男在車內施用含有第三級毒品Mephedrone(俗稱喵喵)成分的毒品。2人於同日11時許飲酒完畢，羅男因飲酒過量與濫用藥物，身體虛弱無法開車，由趙男開車載羅男回家，並將車開到超商前停車後就騎機車離開。

羅男因飲酒過量、濫用藥物，及中午時間昏睡於停駛且車窗緊閉車內，最終因急性酒精與多重藥物中毒、環境缺氧窒息、熱灼傷及橫紋肌溶解症死亡。趙男離開後始終未接羅男聯繫，發覺有異，於5月1日返回超商，才發覺羅男死亡報警處理，被檢方依過失致死罪起訴。

法院認為，趙男並非具有相當醫學知識之人，難認定羅男飲酒及施用毒品之行為，能預見已達到致死程度，趙男將羅男單獨留在車內之行為，尚無從推認被告此時具有違反注意義務，一審判決無罪。

檢方上訴後，高雄高分院認為，2人僅是相偕前往娛樂場所飲酒作樂的酒肉朋友，而非來自於長期性的親密生活關係，或一時性共同冒險的行為者，彼此並無特殊信賴及互助關係可言， 判決駁回。

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