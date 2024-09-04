開學了！金門大學迎千名新生　機場全天候接機...再加遊覽車接駁



▲金門大學為迎接千名新生，服務團隊前往機場全天候迎新。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

國立金門大學113學年度開學日在9月9日星期一，校方將於9月4日週三辦理新生接機活動，金大師長、學生會與各系學會的服務隊都前往金門的尚義機場，除了全天候歡迎新生和家長，還有專人專車引導新生到金大，希望新生很快能融入校園生活，展開大學新生活。金大各系學會也將在金大圓樓前設立服務攤位，讓新生辦理報到，並協助入住學生宿舍。

金大校長陳建民博士表示，感謝家長放心的將子女送到金大，也歡迎新生選擇就讀金大，期盼新生能很快適應金門，展開大學新生活，並指出大多數同學都是第一次離開台灣本島，首度踏上金門，學校師長、學生會及各系學會的學長姊特別安排溫馨的接機活動，讓新生們踏上金門的那一刻，就感受到滿滿的溫暖關懷。此外，學校和學生會也安排於9月5-6日辦理新生營，讓新生更認識金大以及校園環境，並期望由活動了解新生的需求，即時提供協助。

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金大學務長董燊教授為妥善安排好溫馨接機活動，除特別代表學校感謝金門航空站洪念慈主任團隊的協助、金門青年活動中心林啟良總幹事團隊的幫忙外，也特別邀請學務處承辦的課外活動組組長蔣子平博士、生活輔導組組長許悠洋教官、學務處秘書鄭大行、金大學生會會長-蔡孟耘(國際二)、副會長-林苡蓁(國際二）、執行長-顏聖佑(社工三)、學權部部長-陳又豪(企管二)、活動部次長-温凱娣(工管四）等人再次協調活動細節，期望細心完善的準備能讓學生與家長安心，快樂的享受新鮮大學生生活。