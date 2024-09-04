用文字寫「花東」！2024《後山文學獎》徵件至9／13　最高獎金10萬元





▲用文字寫「花東」！2024《後山文學獎》徵件至9／13 。（圖／翻攝後山文學獎臉書，下同）。

記者陳弘修／台北報導

《後山文學獎》舉辦至今正式邁入第11年，累積收件數超過4600件，計有近500件得獎作品。2024以「花東」為主題的徵件活動已經起跑，截止日期為9月13日，此次徵文項目分為短篇小說、新詩、散文，投稿者不限出生、戶籍登記，最高獎金為新臺幣10萬元。

為鼓勵各界人士以文學創作關心後山風土，推廣文學欣賞及寫作風氣，發掘和培植文學人才，型塑後山文學特色，由文化部指導、國立臺東生活美學館所主辦的《後山文學獎》持續扎根花東土地，鼓勵喜愛文學者透過文字形塑花東之美與、獨特文化風情，。

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在今年的徵件期間，國立臺東生活美學館美學館也特別辦理校園推廣活動、文學創作工作坊等講座課程，課程中特別規劃「沉浸式體驗教學」，邀請廖鴻基、林楷倫、陳栢青、齊宣等知名作家、天吳、周紫宸等歷屆得獎者等進行創作教學與指導，並透過品嘗在地美食、搭配音樂的旋律等互動方式，進行創作教學，希冀啟發學員創作的靈感與動力，養成書寫習慣、激發文學創作量能。

主辦單位表示，今年的《後山文學獎》收件截止時間為9月13日，最高獎金新臺幣10萬元，歡迎各界喜愛文學的朋友，一起加入筆耕的行列，活動相關訊息可至113年後山文學獎活動網站、臉書粉絲頁及國立臺東生活美學館官網查詢，或電洽「後山文學獎徵件小組」，電話：(02)2543-1636分機11。



