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全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

（圖／報系資料照）

▲（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

日本超商的商品品項相當齊全，國人前往旅遊時，更是把超商食物視為必吃美食之一，此外還有超便利的不沾手醬包。近日，日本醬料包廠商Pakitte則分享好消息，全家開始比照日本國內超商同步辦理，引進日本的不沾手番茄芥末醬包，讓消費者省去許多麻煩。

Pakitte近日在社群平台Threads發文指，全家正式開始，比照日本國內超商同步辦理，「日本十大驚奇事物不沾手醬包，不再專屬日本～買熱狗就送你一片！台灣正式邁向未來！」可看到只要將醬包往後折，就能將番茄及芥末醬均勻的擠上熱狗。

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（圖／Threads　Pakitte）

此文一出，便引起熱議，網友紛紛留言「這種醬料包終於來台灣了！！！這要慶祝一下了！當初在日本拿到的時候，真的覺得這設計要得諾貝爾獎」、「很多東西真的都應該向日本看齊！」、「這局全家得分」、「全家的食物雖然口味有待加強，但不得不說其他小細節真的是走在最前面」。

也有人驚呼「我以為LAWSON要進駐台灣勒」， 事實上羅森與7-Eleven、FamilyMart並列為日本3大便利商店品牌，目前在日本的規模位居第三，LAWSON店內除了應有盡有，更販售許多受大眾歡迎的美食，包括炸雞、自家品牌Uchi Café的甜點、Premium蛋糕捲等。

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