結婚17年沒小孩！公公因「這點」要她賣房回家　媳婦傻眼：不要臉

▲原PO表示，她結婚17年沒生小孩，而公公已經在覬覦她的財產。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人妻說，她結婚17年一直沒有孩子，公公不但將她趕出家門，還要她賣掉外面房子回家住，這樣小叔孩子未來才能分她的財產，讓她直呼「怎麼有這麼不要臉的公公在替我規劃百年遺產。」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文，表示她結婚17年一直沒生小孩，但對婆家交代的事，她不會拒絕也不馬虎行事，不然會被批評到一無是處。結婚第9年她被公公借酒發瘋趕出家門，因為感冒的她下班沒陪小叔孩子玩，公公直接飆罵三字經，她也頂嘴回擊。

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原PO說，她被趕出來後，老公身上也沒錢，因為他的薪水都上繳給公公，她勉強湊頭期買一棟透天，「一直在外辛苦賺錢、加班！享受兩人相依為命的時光，當然為了懷孕夫家的孩子也付出極多痛苦。」

原PO表示，最近她回舊家處理事情，公公要她賣掉外面房子搬回家住，以後老了錢要給小叔小孩，至少看在錢的份上，小孩還會孝敬她。原PO酸，「公公有田有房！老公始終完全沒分到！話說小叔們 有的拿錢有的拿到田地了！怎麼有這麼不要臉的公公在替我規劃百年遺產！」

此文一出，不少人紛紛留言「真可怕」、「有錢去養老院住，人家也會孝敬更誠心呢」、「又不是頭殼壞掉」、「那妳們夫妻就自己住在自己買的房子吧！別回家啦」。

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