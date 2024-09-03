12星座男告白前會這樣　雙魚到處打聽你的愛好和行程

▲告白前的獅子座總是特別緊張，希望給對方最完美的告白。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

《星座好朋友》為大家整理出不同星座在告白前，很可能會有哪些跟平常不一樣的行為出現呢，一起參考看看。

拐彎抹角打聽你的愛好、行程

代表星座：巨蟹、獅子、天蠍、雙魚

巨蟹、雙魚要告白了就會很謹慎，他們會希望告白的一切都是完美的，所以一定會去打聽你所有的愛好跟行程，選在你有空的時間、你喜歡的地點、送你喜歡的禮物，就是想要在天時、地利、人和的時候完美告白。獅子、天蠍在告白的時候總是特別緊張，因為他們是「只許成功、不許失敗」，所以所有的事前作業一定都要安排好，該打聽清楚的一個都不能漏掉，就是要來場沒有差錯的告白。

▲金牛告白前會反覆練習，在你面前也會變得特別緊張。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

暗示你有值得期待的事情會發生

代表星座：牡羊、雙子、射手、水瓶

這些星座要告白的時候除了緊張，其實內心是相當興奮的，因為他們迫不及待想要聽到你答應了，加上這些星座本來就比較瞞不住秘密，一天到晚都會在你身邊暗示，不過他們也不會暗示的這麼明顯，還是會讓對方心裡很有期待。

在你面前變得特別緊張

代表星座：金牛、處女、天秤、魔羯

這些星座明明是要告白，但卻都有一種「作賊心虛」的感覺，除了緊張到不行之外，他們也有點害怕面對你，因為很怕自己一慌亂之下就搞砸，或是說了什麼不該說的話，尤其告白前他們一定會不斷的練習，告白前的他們內心可是會小鹿亂撞非常緊張。