被爆性騷女員工　饗賓餐旅總經理陳毅航3點聲明：不實指控

▲被爆性騷女員工，饗賓餐旅集團總經理陳毅航3點聲明。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅集團總經理被爆性騷，對此，陳毅航今日發出3點聲明，除了對不實指控嚴正否認、週刊完全採信女員工片面之詞感到遺憾，相關人等的妨害名譽行為，也會依法追究。

根據鏡週刊報導，饗賓餐旅集團總經理陳毅航多次性騷正妹女員工，除了常在下班時間或半夜打電話關心、示愛，也假借「試菜」表達愛意、專程送雞湯到她家探望。

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對此，饗賓餐旅集團總經理陳毅航今日發出3點聲明：

1、C女對勞動局之申訴內容，皆為扭曲事實全無根據之惡意指控，本人在律師陪同下，對勞動局皆已完全坦誠雙方往來之事實，並對不實指控嚴正否認。對於勞動局完全採信C女片面說詞，並將本人所否認的事實誣陷本人自承，深感痛心、遺憾與無奈。

2、本人坦蕩向週刊說明事件真相，並希望週刊秉持事實報導，對於週刊完全採信C女片面之詞，未經事實調查之報導，對本人與饗賓名譽造成之傷害深感遺憾。週刊以逸脫勞動局認定的事實範圍，自行杜撰出各種奇奇怪怪的不實敍述，該等逸脫範圍均無所本。

3、本人認為勞動局在本案的處理程序，讓被申訴人處在資訊完全不透明的情況，極易被有心人士所利用。本人已依法律途徑提出訴願程序，以捍衛本人名譽。對於相關人等的妨害名譽行為，本人也會依法追究，全力捍衛本人名譽。