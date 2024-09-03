「饗A Joy」少東爆性騷正妹員工逼離　集團回應了

▲饗賓集團旗下的「饗A Joy」自助餐廳，一人要價逾4,000元，仍一位難求。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

饗賓餐旅集團總經理陳毅航遭控多次性騷女員工，為證實此事不假，A先生還提供一段錄音檔給本刊，內容是自知理虧的陳毅航在閉門會議後，瞞著妻子致電C小姐再三表示歉意，還不忘繼續示愛，強調自己從未這樣關心一個人，並再次提出彌補方案，答應保障C小姐的薪水，讓她安心在家休養。

「原本就罹患創傷後壓力症候群的C小姐，因陳毅航的行為身心狀態變得更差，且因有閉門會議的前車之鑑，她要求陳簽署協議，陳卻已讀不回，直到今年2月，C小姐再度接到主管的勸退電話，才讓她決定採取法律行動，並找上台北市勞動局申訴。」A先生說，C小姐申訴之後，竟遭到饗賓集團恐嚇威脅，非常離譜！

▲陳毅航的姊姊、饗賓集團總監陳涵菁（圖）遭控包庇弟弟的性騷擾事件。

他說，饗賓集團找律師反控C小姐有精神疾病、出勤不正常，要求她回公司上班，不然就離職；陳毅航的姊姊、集團總監陳涵菁收到C小姐的申訴函後曾回信安撫，事後卻以集團名義寄存證信函給C小姐要求封口，還警告若不從將依法追究，讓C小姐覺得委屈又恐懼。

所幸，勞動局的調查結果認定陳毅航性騷屬實，讓C小姐鬆了一口氣。今年7月出爐的報告指出，陳遭約談時堅不認錯，辯稱是兩情相悅的外遇行為，並非不當追求，反控C小姐誣陷他，但勞動局調查認定陳罪證確鑿，還批陳犯後態度不佳，想以不倫戀包裝性騷擾，認定陳「性別意識薄弱且惡性不輕」，未來將依《性別平等工作法》，對他處以1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

▲集團總監陳涵菁曾回信安撫C小姐，但十五分鐘後，C小姐的公司帳號卻遭停權。

A先生痛批，陳毅航對外都說集團把同仁當成伙伴、家人，私底下卻性騷擾女員工並惡意解雇，集團接到申訴後還包庇護航，甚至小動作不斷還抹黑她，所幸台北市勞動局盡心調查，才還給身陷恐懼的被害人一個公道，呼籲陳及集團誠心致歉，讓C小姐早日走出陰霾。

針對總經理陳毅航涉及性騷的相關指控，饗賓集團透過公關發出5點聲明回應，內容如下:

1、當事人扭曲事實，惡意誣陷本人，除向勞動局提出不實申訴外，並將之散佈於公司內部相關人等，該等行爲已嚴重傷害本人名譽。

2、雙方協議當事人可休養至2023年底；對於當事人自2024年初至今各種違反協議、威脅與惡意誣陷指控本人之行爲，深感困擾。

3、本人已如實向勞動局及相關人陳述雙方關係與往來之事實，並已依法向勞動局提出訴願程序。

4、本人已委託律師擬妥對當事人妨害名譽損害賠償之訴訟。

5、望當事人勿再扭曲事實對本人惡意誣陷指控。否則，本人必將依法還原真相，捍衛本人名譽到底。

▲針對總經理陳毅航涉及性騷的相關指控，饗賓集團透過公關發出聲明回應。

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