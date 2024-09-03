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「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

饗賓集團總經理陳毅航（右）到女員工（左）家送雞湯示愛，造成對方困擾。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲饗賓集團總經理陳毅航（右）到女員工（左）家送雞湯示愛，造成對方困擾。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

饗賓餐旅集團爆性騷案，總經理陳毅航遭控多次性騷女員工C小姐。A先生透露，某次C小姐要到桃園總公司與20多名廚師開會，沒想到陳毅航卻強迫那些廚師北上，向C小姐展示自己的權力，甚至還交代集團的廚師研發C小姐喜歡的菜色，並趁一起試菜的機會示愛，除了要C小姐跟他共吃一盤菜，甚至對她說：「這是特地為妳安排的，我開會都想著妳，妳穿制服好看到讓人無法移開目光！」讓C小姐感到頭皮發麻。

同年5月，陳毅航的騷擾行為更是變本加厲，他不斷以「我想我就是喜歡你」對C小姐告白，C小姐當下雖被嚇到不知所措，但仍多次嚴詞拒絕，並提醒陳已婚的身分，沒想到陳完全未收斂，還不斷對C小姐說：「如果我明天就死了，我一定要告訴妳，我真的好喜歡妳！喜歡一個人有錯嗎？我無法控制自己的感情！」

去年6月1日，陳毅航再度致電C小姐示愛，C小姐因為壓力太大，隔天請假在家休息，沒想到陳得知後當天下午又不請自來，專程送雞湯到她家探望，但就在C小姐送陳離開後不到5分鐘，陳卻突然來電，簡短要求她當天離職，隨即掛斷電話，讓C小姐相當錯愕。

饗賓集團女員工遭總經理性騷擾、逼離職，導致她身心嚴重受創。（示意圖，翻攝@pakutaso）

▲饗賓集團女員工遭總經理性騷擾、逼離職，導致她身心嚴重受創。

事後，陳毅航致電向C小姐道歉，表示他送雞湯當天，是向妻子謊稱要去台北101監工，結果陳妻尾隨跟蹤，發現他跑到C小姐家，氣得找他攤牌鬧離婚，他為了安撫妻子，才答應會開除C小姐，說完原委後，陳還與C小姐達成協議，讓她「留職不停薪」，也就是暫時不用進公司上班，每月還是照樣可領薪水，作為對她的補償。

但幾天後，C小姐突然接到主管來電，提醒她要有離職的心理準備，原來，陳毅航答應「留職不停薪」後，轉頭卻與妻子在週末找主管開閉門會議，陳妻頻頻打聽C小姐的背景，甚至問主管：「C小姐有必要留在饗賓嗎？」並要求主管讓她走人，C小姐得知後無法接受，認為陳說話不算話，為此氣憤不已。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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