台北101「饗A Joy」少東爆性騷！　美女員工被逼離

▲饗A Joy成功吸引饕客，幕後推手正是饗賓集團總經理陳毅航（左）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年6月，擁有千萬訂閱的國際美食部落客Sonny Side，前往饗賓集團旗下位於台北101的高檔自助餐廳「饗A Joy」朝聖，Sonny在影片中大讚該店是他造訪過最優質的buffet，讓饗賓集團成為台灣美食之光，受到全球矚目。

成立22年的饗賓餐旅集團是從桃園開設「福利川菜」發跡，目前集團旗下擁有「饗食天堂」「饗饗」「旭集」等11個知名餐飲品牌，幾乎都是一位難求，去年整體營收破85億元，員工近4,000人，在台灣餐飲市場占有舉足輕重的地位，幕後推手正是今年42歲、台大工商管理學系畢業的集團第3代陳毅航。

▲饗賓集團女員工遭總經理性騷擾、逼離職，導致她身心嚴重受創。

令人驚訝的是，陳毅航雖靠「饗A Joy」替集團爭取到國際關注，卻在推展該店的過程中，不斷向一名女員工示愛，甚至性騷，更離譜的是，他被妻子抓包後，還惡意解聘女員工，讓對方從原本以為的職場天堂，瞬間跌落地獄。

知情人士A先生告訴本刊，被害人C小姐前年到饗賓集團求職，當時就由擔任總經理的陳毅航親自面試錄用，去年1月，陳欽點C小姐負責「饗A Joy」專案，雙方開始密集往來，C小姐以為陳是看重她的能力才予以重用，沒想到竟是另有所圖。

▲台北市勞動局認定陳毅航性騷女員工屬實，將依法開罰。

去年4月某日，C小姐因身體不適，向主管申請在家辦公，結果接到陳的關切電話，甚至堅持要前往探望，C小姐勉強答應，沒想到卻是惡夢的開始。

▲國際美食部落客Sonny Side（圖）曾前往「饗A Joy」朝聖，引起討論。

從此之後陳會在下班時間或半夜，對C小姐「奪命連環叩」，她怕耽誤工作，不敢不接，但陳打來幾乎都在示愛，最常說：「很想保護妳、不知道為什麼這麼在乎你？」讓她頗為困擾。不僅如此，陳還經常利用職權假公濟私，對她猛獻殷勤。

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