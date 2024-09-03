　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

12星座專屬的寵愛公式　牡羊收起火爆脾氣

▲愛情,感情,戀愛,男女,。（圖／pixbay）

▲平常強勢的獅子座在愛人面前，通通都變成溫馴小綿羊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

12星座遇上心儀的對方後會有哪些改變呢，《星座好朋友》為大家整理出不同星座專屬的寵愛公式，一起參考看看。

為你付出勞力、財力

金牛座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

這些星座的人通常比較保守，他們進入愛情的步調也比其他人慢上許多，就是那種需要曖昧很久、告白好幾次，才有機會追到的那種人。但只要一被這些星座的人認定了，那感受度一定是最強的，他們雖然不見得會看到你就抱上去，或是把肉麻情話天天掛在嘴邊，但他們會將自己認為最好的一切通通雙手奉上。

▲▼星座,12星座,男生,戀愛,缺點,收入,外表。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲處女座為了對方會收起自己過於挑剔龜毛的個性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

為你做任何事

獅子座、天蠍座、射手座、雙魚座

想知道這些星座對你是不是認真很簡單，只要對他們提出要求，他們若是愛上你，便會盡可能的去完成所有你希望他們完成的事。這些星座在愛情中，一定有一點自虐的傾向，尤其是獅子座和天蠍座，這些在外面看起來總是強勢的人，在愛人面前通通都變成了溫馴小綿羊。

為你改變自己

牡羊座、雙子座、處女座、水瓶座

平常這些星座可能會讓不少人對他們有些刻板印象，比如牡羊的脾氣火爆、雙子的花心、處女的挑剔龜毛、水瓶的隨興等，但當這些星座認定了一個人，他們會願意為了對方改變自己原先的習慣，收斂起脾氣、收心穩定、包容對方所有的缺點，但這些都不是有目的改變，而是因為愛，為了讓所愛的人能夠安心，所以在無意識的狀況下漸漸的變得不一樣。

ET快訊
快訊／北檢補強證據抗告！　傳先就訊沈慶京、應曉薇
快訊／柯文哲無保請回　檢方抗告了！
台中10歲童虐狗！家長簽放棄飼養　開放領養
JK羅琳又開砲！　怒轟帕運首位「跨性別選手」：作弊好榜樣
銀行緊急通知消息曝光　申貸寒冬「喝咖啡也沒用」
昨夜擁抱成永別...小六獨生女校園墜樓亡　父母慟：怎麼就沒了
快訊／電扇弒父大逆轉！　新北父「持利器殺子」雙亡
愷樂宣布懷孕後首發聲！　7字吐露真實心情

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

12星座專屬的寵愛公式　牡羊收起火爆脾氣

12星座男告白前會這樣　雙魚到處打聽你的愛好和行程

當12星座男「無限包容」4件事　不用懷疑就是「愛了愛了」

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」讓你們愈吵感情愈甜蜜

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

12星座專屬的寵愛公式　牡羊收起火爆脾氣

12星座男告白前會這樣　雙魚到處打聽你的愛好和行程

當12星座男「無限包容」4件事　不用懷疑就是「愛了愛了」

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」讓你們愈吵感情愈甜蜜

減少路殺「國道化身動物庇護所」　高公局設生態展示館

大學偷嚐禁果懷孕！她墮胎懷疑「嬰靈纏身」　19年後怒告舊愛性侵

被爆將參加陳喬恩婚禮！夏于喬：我看新聞才知道　曾國城「也沒受邀」

柯文哲無保請回　北檢補強證據抗告！據傳先就訊沈慶京、應曉薇

Sandra婚禮倒數5天「來不及變瘦」！　鼻酸喊：一定哭爆＋喝爆

英女遊巴黎被性侵！深夜被帶去酒吧　遭下藥後在陌生房間醒來

墾丁問題不在陽傘？「韓國沙灘插滿滿」他PO殘酷對比照：被罵剛好

于子育含淚中途請辭　被爆「與梁赫群牽手上廁所」

【廣編】2024伴手禮盒推薦「伊莎貝爾30周年」　法式甜點與中秋經典月餅的雙重饗宴

不要命！彰化休旅車「跨越雙黃線」硬闖平交道　最高罰9萬+吊照

運勢熱門新聞

12星座男在愛情裡的模樣

12星座專屬的寵愛公式

當12星座男「無限包容」4件事...

12星座男告白前會這樣

12星座依賴你的表現

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」

12星座「選擇老公老婆」有潛規則！

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

12星座「相斥配對」真的不適合

露餡了！12星座對你有好感會這樣

出生日期相加看你和他合不合？

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

不想被打入冷宮可得注意　天秤沉默其實在等你先開口

優柔雙魚男愛上鐵面摩羯女　軟硬CP在一起堪比偶像劇

更多熱門

相關新聞

12星座男告白前會這樣

12星座男告白前會這樣

《星座好朋友》為大家整理出不同星座在告白前，很可能會有哪些跟平常不一樣的行為出現呢，一起參考看看。

9月愛情運勢解析！4星座「桃花爆棚」

9月愛情運勢解析！4星座「桃花爆棚」

當12星座男「無限包容」4件事...

當12星座男「無限包容」4件事...

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」

吵架要有收穫！掌握12星座「和好密碼」

性格太軟降不住老公的星座女！

性格太軟降不住老公的星座女！

關鍵字：

情侶戀愛感情兩性溝通星座曖昧

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

小草墜樓亡！四叉貓突喊：唉…我也是受害者阿

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面