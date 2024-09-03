12星座專屬的寵愛公式　牡羊收起火爆脾氣

▲平常強勢的獅子座在愛人面前，通通都變成溫馴小綿羊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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12星座遇上心儀的對方後會有哪些改變呢，《星座好朋友》為大家整理出不同星座專屬的寵愛公式，一起參考看看。

為你付出勞力、財力

金牛座、巨蟹座、天秤座、魔羯座

這些星座的人通常比較保守，他們進入愛情的步調也比其他人慢上許多，就是那種需要曖昧很久、告白好幾次，才有機會追到的那種人。但只要一被這些星座的人認定了，那感受度一定是最強的，他們雖然不見得會看到你就抱上去，或是把肉麻情話天天掛在嘴邊，但他們會將自己認為最好的一切通通雙手奉上。

▲處女座為了對方會收起自己過於挑剔龜毛的個性。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

為你做任何事

獅子座、天蠍座、射手座、雙魚座

想知道這些星座對你是不是認真很簡單，只要對他們提出要求，他們若是愛上你，便會盡可能的去完成所有你希望他們完成的事。這些星座在愛情中，一定有一點自虐的傾向，尤其是獅子座和天蠍座，這些在外面看起來總是強勢的人，在愛人面前通通都變成了溫馴小綿羊。

為你改變自己

牡羊座、雙子座、處女座、水瓶座

平常這些星座可能會讓不少人對他們有些刻板印象，比如牡羊的脾氣火爆、雙子的花心、處女的挑剔龜毛、水瓶的隨興等，但當這些星座認定了一個人，他們會願意為了對方改變自己原先的習慣，收斂起脾氣、收心穩定、包容對方所有的缺點，但這些都不是有目的改變，而是因為愛，為了讓所愛的人能夠安心，所以在無意識的狀況下漸漸的變得不一樣。