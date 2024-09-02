住溫泉會館遭偷拍！竹科女副理嚇到崩潰　「包尿布」才敢出門

▲竹科一名女副理與男友入住花蓮某溫泉會館，卻遭到偷拍，案發後產生極大陰影，決定對偷拍少年求償。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳韻如／花蓮報導

竹科一名科技業女副理小君(化名)與男友到花蓮旅遊，並入住某溫泉湯屋，但沒想到2人在激戰時，卻遭到一名16歲少年拿手機偷拍，嚇得2人立刻報警將少年逮捕。事件發生後，小君內心產生極大陰影，不敢在外如廁，嚴重到要包尿布才敢出門，因此決定對少年提告求償。法院審理後，依法判少年須賠償15萬元。

根據判決，小君與男友到花蓮遊玩，晚上入住瑞穗一間溫泉湯屋，並且在房內發生性行為，但沒想到，少年發現後便躲在一旁偷窺，甚至還拿出手機偷拍，直到小君與男友察覺有異，當場將少年人贓俱獲。

小君事後指控，她因為此事，內心產生極大陰影，非常害怕、痛苦，在住家外的私密空間都會非常害怕，連一般人的簡單日常生活行為都會因為恐懼而無法完成，不敢在外試穿衣服、脫褲如廁，或是到健身房洗澡更衣等等，嚴重到她只能不斷忍尿，或是包尿布才敢出門。

小君表示，這導致她無法參加工作上需要在外開一整天的科技研討會議，就連在路上看到民眾的手機鏡頭，也會讓她焦躁不安，也不敢再享受原本熱愛的泡湯，因此決定向少年提告求償。

案經花蓮地院審理，法官審酌，少年犯案時年僅16歲，因一時好奇、失慮才鑄下大錯，且目前仍在就學中，名下也沒有財產，拍攝後也沒有任何外流情形，在考量小君任職半導體業，且年收入約150萬元等一且情形後，判決少年須賠償小君15萬元。全案可上訴。