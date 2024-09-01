網購境外「含肉月餅」最高罰300萬　農業部籲下單留意3重點

▲秋節將至，農業部提醒勿購買境外含肉月餅入境，以免受罰。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值中秋節送禮檔期，也是旅客攜帶、國際郵包違規輸入含豬肉月餅入境的高峰期。為嚴防非洲豬瘟，農業部提醒民眾，網購月餅下單前務必留意出貨地、是否使用非台灣慣用詞語，以及是否有實體店面與聯絡電話，以免買到境外輸入的肉製品，違規輸入動植物產品最高可開罰300萬元。

非洲豬瘟災害應變中心指出，根據歷年統計，中秋節前後是旅客攜帶、貨運快遞及國際郵包違規輸入動物產品數量的最高峰，尤其是境外輸入的含豬肉月餅是違規產品的大宗，也是傳入非洲豬瘟的最大風險來源，正值中秋月餅旺季，提醒民眾切勿上網購買境外含豬肉月餅，也不要違規攜帶入境。

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動植物防疫檢疫署提醒，購買糕餅前應確認成分是否有含肉類，市面上常見的廣式月餅、伍仁月餅、腐乳餅、杏仁餅均含有豬肉成分，應避免從國外攜帶或寄送回台。

防檢署說明，旅客違規攜帶含豬肉月餅入境，不但物品銷毀，還會吃上20萬元罰金，若是外籍旅客違規攜入，且沒有居留身份者，還會遭到遣返；此外，若網購來自海外含豬肉成分的月餅，依《動物傳染病防治條例》規定，將移送刑事偵辦，違者恐面臨7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

非洲豬瘟災害應變中心指出，另為降低非洲豬瘟傳入風險，除了嚴防邊境外，針對販售東南亞食品的高風險商店，將於中秋節前兩周由食品藥物管理署及中央畜產會啟動販售商品來源查核及採樣檢驗工作。

農業部指出，經過長時間的努力，台灣不僅成功豬瘟拔針滿一週年，更在日前向世界動物衛生組織提出「豬瘟非疫國」申請，一旦申請通過，台灣將率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家，呼籲國人共同嚴防非洲豬瘟。