高雄首度舉辦身障者水上活動　打造特製船實現親近水域夢想

▲「輪椅夢公園」啟動儀式。（圖／永達保經提供）

財經中心／台北報導

台灣是個海島國家，海域、水域的活動相當蓬勃，但在身心障礙者對於水上活動卻是困難、缺乏無障礙環境下，根本無法接近水域，更遑論玩獨木舟或SUP。「輪椅夢公園」多年來一直致力推廣身心障礙者多元化運動項目，希望讓身心障礙者也能透過運動維持健康的身心，無障礙水域活動在民間企業、團體等多方的支持下，終於有了突破。

這些年來輪椅夢公園測試了各類型的水上運動項目，包含獨木舟、SUP、滑水板、衝浪板，甚至到帆船，也測試各種沙灘軟墊，降低輪椅族沙灘上移動的困難，並增設移位機，取代傳統人工背或抱的尷尬方式。為增加身障者在水上的安全性，輪椅夢公園打造身障特製獨木舟、SUP，加裝了座椅及浮筒，使得載具更加平穩、舒適，打造無障礙水上運動。

永達保經陳慶鴻總經理表示，永達一向重視身心健康發展，對於弱勢族群的贊助更是不遺餘力，連續20年贊助輪網協會舉辦的賽事活動，包括台北及高雄永達盃輪椅網球公開賽、新北市身心障礙運動嘉年華、夢想盃輪椅壘球錦標賽等，期許透過運動賽事，讓許多身障朋友體驗運動的美好。

永達保經贊助第一批11艘身障特製獨木舟，是由業務代表及客戶發起認捐活動，這些捐贈人不僅支持公司響應公益，更是回饋社會，當他們看到這些身障者嘗試下水、玩獨木舟的晝面，聽到他們的心聲，都深受感動。

「這是我40年來第一次觸摸海水」、「海水真的是鹹的」、「沒有這個活動我可能一輩子都不會接近海邊」，這些發自內心的話，都是這些年來1,000位各種障別、各種障礙程度的朋友在體驗獨木舟活動後，切身的感受，因為不方便，讓多數的障礙朋友怯於接近水域，阻絕了他們想在水上自由自在漂浮滑行的夢想，如今多方的支持下，讓身障朋友們也能運動無礙。

輪椅夢公園在高雄市政府運動發展局的支持，偕同蓮池潭水域活動中心，一起舉辦高雄史上第一場障礙者的獨木舟、SUP活動「永達高雄輪椅水上假期」，更歡迎障礙朋友、社會大眾一起來見證這個友善共融的活動。這只是一個開始，未來輪夢公園將讓障礙者的水域活動常態運行，讓障礙者的生活也能擁有海洋，實現乘風破浪的快感。