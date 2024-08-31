嘉義淨零學院推動環保教育　提升碳排意識

▲▼ 嘉義淨零學院致力環保教育，提升縣府與民眾碳排意識 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣「淨零學院」自112年9月成立至今將近一年，學院舉辦21場教育訓練課程，共有857人參訓，學員來自製造業、農業、服務業及公部門等領域，課程內容涵蓋國內外淨零趨勢、碳排放盤查及綠色供應鏈等實務知識，並成功培訓38名ISO 14064-1認證專才。淨零學院將持續推動減碳政策，提升縣府機關與民眾的環保意識。

淨零學院課程邀請各領域人士出席，課程內容包含國、內外淨零相關趨勢及法規、產業的碳排放來源與盤查、綠色供應鏈、淨零綠生活及氣候變遷調適，也針對縣府人員辦理2場次ISO 14064-1 組織溫室氣體查證訓練專班，由環境部核可的溫室氣體查驗機構SGS授課，共有38位人員取得合格證明。

嘉義縣環保局指出，成立「淨零學院」有兩大目標，第一是要求縣府各機關充分了解淨零政策的核心內容，從能源、製造、建築、運輸、農業與環境等領域，整合縣府團隊業務執行與規劃，並推動減碳政策。第二為強化產業及讓縣民熟悉淨零政策，建立碳排來源及盤查的能力，淨零對生活與產業是一大挑戰，期望讓更多人重視此議題，建立永續未來。

淨零學院將會培養更多淨零專業人才，學院將持續規劃多元培訓課程，廣邀不同領域的專家學者講授淨零知識、政策趨勢法規與方法，讓嘉義縣的淨零政策接軌國際。